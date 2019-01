Regierung versus Caritas: Ein Match seit Jahrzehnten

Die Friktionen mit der Hilfsorganisation sind nicht neu, früher wurde sogar im Vatikan interveniert.

Alljährlich vor Weihnachten führt die APA ein Interview mit dem Caritas-Präsidenten, dieses Mal schlug es ungewohnt hohe Wellen. Michael Landau warf der Regierung "schwere Empathie-Defizite" vor. Die ÖVP lehnte sich zurück, die FPÖ fühlte sich angesprochen und unterstellte der Caritas als gemeinnütziger Organisation Profitgier.

Innenminister und Caritas sind seit Jahrzehnten Gegenpole. Kardinal Christoph Schönborn kann ein Lied davon singen: Nahezu jeder Innenminister, aber auch Kanzler wandten sich an ihn, um sich über die Caritas zu beschweren.

"Einmal ist es bis zum Vatikan gegangen", erzählt der frühere Caritas-Präsident Franz Küberl. Ein VP-Minister habe in Rom über die Caritas klagen wollen, die Anfrage ging an die Nuntiatur in Österreich retour. Konsequenzen gab es für Küberl keine. Der besagte Innenminister trägt heute eine Fußfessel.

"Was ist besser, um den Menschen zu helfen? Diese Debatte, bei der es auch um Geld und Ressourcen geht, wird immer Reibung verursachen", fasst Küberl zusammen. Die Heftigkeit der Konfrontation hängt nicht von einer Parteifarbe ab. "Ich habe schon mit SP-Innenminister Karl Schlögl veritabel gestritten", erzählt er. Bestnoten erhält einzig die im Amt verstorbene Innenministerin Liese Prokop (VP).

Küberl war als ehemaliger ORF-Stiftungsrat besonders exponiert. Als die ÖVP um jede Stimme für die Wiederbestellung von Monika Lindner kämpfte, wurde auch über den Umweg der Erzdiözese Druck auf Küberl ausgeübt, nur ja nicht Alexander Wrabetz zu wählen. Die ÖVP hatte seit jeher den Zugang, dass die Caritas in einem besonderen Naheverhältnis zur Partei stehe und deshalb die Zusammenarbeit besser funktionieren solle.

Michael Landau hat noch aus der Anfangszeit von Sebastian Kurz als Integrationsstaatssekretär eine gute Gesprächsbasis zum heutigen Kanzler. Landau war damals einer der wenigen, die ihn nicht wegen seiner Jugend öffentlich infrage stellten. Kurz sammelt bei der Advent-Veranstaltung "Punsch&Maroni" regelmäßig für die Caritas.

Die FPÖ hat traditionell ein angespanntes Verhältnis zu Kirche und Hilfsorganisation. Doch auch Innenminister Herbert Kickl soll bereits mit Schönborn philosophiert haben. Viele Kontroversen sind für die Bühne gedacht. "Neun Zehntel der Gespräche zwischen Caritas und Politik finden nicht in der Öffentlichkeit statt", erinnert sich Küberl an gute Kontakte.

