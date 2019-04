Ringen um Brexit-Verlängerung: May verhandelt heute in Berlin und Paris

LONDON. Spitzentreffen mit Merkel und Macron kurz vor dem entscheidenden EU-Sondergipfel.

"Bitte hört einfach auf! Ihr blamiert uns alle!" stand gestern auf dem Transparent dieser Anti-Brexit-Demonstrantin vor dem Parlament in London. Bild: APA/AFP/BEN STANSALL

Die Brexit-Uhr tickt immer lauter: Beim morgigen EU-Sondergipfel in Brüssel will die britische Premierministerin Theresa May die Staats- und Regierungschefs der EU-27 um eine erneute Verlängerung der Austrittsfrist bitten – bis zum 30. Juni. Die EU hat allerdings bereits klargemacht, dass May dafür einen Plan vorlegen muss, wie es weitergehen soll. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte hingegen eine Verzögerung von bis zu zwölf Monaten vorgeschlagen – mit der Option, dass Großbritannien die EU früher verlässt, wenn eine Einigung auf ein Brexit-Abkommen gelingt.

Ohne weiteren Aufschub oder ohne Annahme des Austrittsvertrages droht ein Ausscheiden ohne Abkommen – und zwar bereits am Freitag. Das hätte drastische Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche.

Um einen Chaos-Brexit zu vermeiden, wurden gestern kurzfristig zwei Spitzentreffen angesetzt: Um 12 Uhr trifft May heute im Berliner Kanzleramt Amtskollegin Angela Merkel. Die deutsche Kanzlerin will einen Brexit ohne Deal unbedingt vermeiden.

"EU darf keine Geisel werden"

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte gestern, dass es "in diesen schwierigen Zeiten des Übergangs" wichtig sei, die Einheit der übrigen 27 EU-Länder zu wahren. Die Gespräche mit London würden im Geiste des Respekts geführt und mit Blick auf das Anliegen, nach dem Austritt ein enges und partnerschaftliches Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Von Berlin reist May direkt weiter nach Paris, wo sie am Abend von Staatspräsident Emmanuel Macron im Élyséepalast empfangen wird. Im Gegensatz zu Merkel und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs sieht Macron eine weitere Verschiebung des Brexits mit großer Skepsis. Die EU könne nicht dauerhaft "Geisel" einer politischen Krisenlösung in Großbritannien sein, hatte er in der vergangenen Woche erklärt.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt warb gestern um Unterstützung für Mays Brexit-Kurs. Die Premierministerin lasse nichts unversucht, um das Brexit-Problem so schnell wie möglich zu lösen, versicherte der Chefdiplomat. Angesichts der Tatsache, dass die Regierung keine eigene Mehrheit im Parlament habe, um das Austrittsabkommen zu verabschieden, müsse man mit anderen Parteien eine Einigung suchen.

Bei der Suche nach einem gemeinsamen Weg aus der Sackgasse kommen die regierenden Konservativen und die Opposition jedoch nicht voran. Es müsse ein Kompromiss mit der Labour-Partei gefunden werden, mahnte Kultur-Minister Jeremy Wright gestern. Die Opposition zeigte sich hingegen enttäuscht vom Verlauf der Gespräche: Es sei "kein großer Wandel" erkennbar.

Brexit-Hardliner wie Ex-Außenminister Boris Johnson sind besorgt, dass May als Preis für einen Deal mit Labour-Chef Jeremy Corbyn eine Beibehaltung der Zollunion akzeptieren könnte: "Wenn Großbritannien sich verpflichtet, in der Zollunion zu bleiben, wäre das ein totaler und heilloser Unsinn mit Blick auf das Ergebnis des Brexit-Referendums."

