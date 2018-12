Die Lage in und um Nordsyrien spitzt sich weiter zu

DAMASKUS. Die Türkei verstärkt die Truppen an der Grenze; pro-türkische Rebellen in Syrien starteten Offensive.

Pro-türkische Rebellen in Syrien Bild: APA/AFP/NAZEER AL-KHATIB

Nach dem angeordneten Abzug der US-Truppen aus dem Norden Syriens spitzt sich dort die Lage gefährlich zu: Die Türkei hat die Vorbereitungen auf eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien intensiviert. Die Armee verlegt laut der staatlichen Nachrichtenagentur "Anadolu" seit dem Wochenende Konvois mit Kriegsgerät an die Grenze zum Nachbarland.

Gleichzeitig rückten auf der syrischen Seite pro-türkische Rebellen in Richtung Manbidsch vor. Diese Region steht derzeit unter Kontrolle der Kurdenmiliz YPG.

YPG-Sprecher Nuri Mahmud sagte, seine Einheiten blieben vorerst auf ihren Positionen und beobachteten die Situation. Der Sprecher des Militärrates von Manbidsch, Shervan Darvish, sagte, die Situation sei ruhig. Die kurdischen Einheiten seien aber in Alarmbereitschaft. Der Militärrat ist mit den kurdischen Truppen verbunden.

Die USA lassen Verbündete fallen

Die Türkei sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte schon lange mit einer Offensive gegen die YPG gedroht, diese aber vergangene Woche erst einmal verschoben.

Hintergrund der Verzögerung ist der Alleingang von US-Präsident Donald Trump, US-Truppen abzuziehen. Die YPG war ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen die radikal-islamische Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Kritiker werfen Trump vor, diesen Verbündeten nun im Stich zu lassen. Außerdem befürchten Experten, dass damit der Kampf gegen den IS geschwächt wird.

Zugleich gibt es Berichte von verstärkten militärischen Aktivitäten Israels in Syrien: Nach syrischer Darstellung hätten israelische Kampfjets in der Nacht auf Mittwoch mehrere Ziele bei Damaskus angegriffen. Israel hatte in den vergangenen Monaten wiederholt iranische Stellungen im Nachbarland bombardiert.

Israels Premier Benjamin Netanyahu wollte die Angriffe nicht bestätigen, bekräftigte jedoch, sein Land werde nicht dulden, dass der Iran im Nachbarland eine Präsenz etabliert. Netanyahu twitterte: "Wir gehen dagegen entschlossen und stetig vor, auch in diesen Tagen."

