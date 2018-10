Aufregung um Mittelfinger-Foto mit Macron

@nala2: Sie sind ebenso bildungsfern wie xenophob? Erstens passierte der Eklat nicht in Frankreich, sondern in einem Überseegebiet, und zweitens ist die Karibik weit weg von Afrika! Wenn nun Afrikaner immigrieren, dann kommen dieselben auch nicht über den großen Teich (Atlantk), sondern übers Mittelmeer.



Wäre ich so dermaßen abgehängt wie sie, würde ich auch Angst vor alles und jedem haben. Vor allem von den afrikanischen Konkurrenten am Arbeitsmarkt, also jene mit Hauptschulabschluss