AfD ist erstmals zweitstärkste Kraft

BERLIN. Die deutsche Regierungskrise stürzt Union und SPD in ein neues Umfragetief.

Die AfD wird immer beliebter: Mittlerweile kann sie auf 18 Prozent hoffen. Bild: Reuters

So schlecht schnitten CDU und CSU noch nie ab. Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend sackte die Union auf historische 28 Prozent ab. Der große Gewinner ist die AfD: Die deutschen Rechtspopulisten schoben sich an der SPD vorbei erstmals auf den zweiten Platz. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 18 Prozent die AfD wählen.

Die Große Koalition in Deutschland rutscht in den Umfragewerten immer tiefer. Nach Wochen des Streits über Grenzsicherungsmaßnahmen, die Vorfälle in Chemnitz und Köthen sowie die Rolle von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kommen Union und Sozialdemokraten zusammen nur noch auf 45 Prozent der Stimmen. Die Union wäre zwar weiterhin stärkste Kraft, käme mit 28 Prozent aber auf das schlechteste Umfrageergebnis seit dem ersten Deutschlandtrend vor 21 Jahren. Die AfD zieht auf Bundesebene erstmals an der SPD vorbei und würde mit 18 Prozent zur zweitstärksten Kraft, knapp vor der SPD mit 17 Prozent. Dahinter folgen die Grünen (15 Prozent), die Linkspartei (zehn) und die FDP (neun). Die Linke bleibt bei zehn Prozent unverändert.

Unzufriedenheit über Seehofer

Besonders groß ist die Unzufriedenheit offenbar mit der Arbeit von Horst Seehofer (CSU). 59 Prozent der Befragten gaben an, ihn für einen schlechten Bundesinnenminister zu halten. Das sind sechs Prozent mehr als noch im April.

"Maaßen-Deal neu verhandeln"

Unterdessen geht der Koalitionsstreit in die nächste Runde: SPD-Chefin Nahles ging gestern in die Offensive, nachdem sie parteiintern wegen der Weglobung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen massiv in die Kritik geraten war. In einem Brief an Kanzlerin Merkel sowie Innenminister Seehofer forderte sie, den Maaßen-Deal noch einmal zu überdenken. "Die durchwegs negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben. Das sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten und die Verabredung zu überdenken", schrieb Nahles.

Merkel reagierte prompt und zeigte sich ebenfalls offen gegenüber neuen Beratungen. Auch Seehofer schloss neue Beratungen nicht aus. "Ich denke, eine erneute Beratung hat dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht", sagte Seehofer.

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten am Dienstag beschlossen, dass Maaßen seinen Posten als Verfassungsschutzchef räumen muss. Er soll stattdessen Staatssekretär im Innenministerium werden. Daran hatte es massiv Kritik gegeben.

