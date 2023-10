014 - Warum sollen wir denn sparen, Frau Keplinger-Mitterlehner?

Nach Jahren ohne Zinsen auf das Ersparte zahlen die Banken jetzt wieder etwas, wenn man Geld bei ihnen auf dem Sparbuch parkt. So gesehen ist der Weltspartag heuer wieder etwas Besonderes.

Dennoch ist das täglich fällige Sparbuch ein Verlustgeschäft, weil die Inflation noch immer deutlich höher ist als das, was die Banken bieten.

In der 14. Ausgabe des OÖN-Podcasts „Geld&Leben“ spricht die Obfrau der Sparte Geld in der Wirtschaftskammer Oberösterreich und stellvertretende Generaldirektorin der Raiffeisen Landesbank, Michaela Keplinger-Mitterlehner, über das Geld-Leben der Oberösterreicher und die Vorteile, schon in jungen Jahren das Sparen zu lernen.

Michaela Keplinger-Mitterlehner, WKO-Obfrau der Sparte Geld Bild: Markus Prinz

Der Weltspartag sei in früheren Jahren ein wichtiger Beitrag zur Finanzbildung gewesen. Jetzt solle diese Finanzbildung noch umfangreicher gestaltet werden.

Wie viel Zinsen die Banken jetzt anbieten, welche Alternativen zum Sparbuch ratsam sind und warum Sparen im Laufe des Lebens eine wichtige Bedeutung mit unterschiedlicher Prägung hat, darüber sprach Keplinger-Mitterlehner mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.

Autor Dietmar Mascher

