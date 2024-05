Jeder Zwickeltag ein Kurzurlaub?

CONTRA

Zu viel Stress

An jedem verlängerten Wochenende im Frühling wegfahren? Was für manche eine verlockende Vorstellung sein mag, stellt nicht nur fürs Haushaltsbudget eine enorme Belastung dar. Für mich bedeuten Kurztrips echten Stress: Nach der Arbeit schnell raus aus dem Büro, rein ins Auto – und ab in die Berge oder in den Süden. Kaum ist man irgendwo angekommen, wird am nächsten Tag die Abreise geplant.

Viele lieben diese Form des Urlaubs, brauchen Action und Tapetenwechsel, um sich richtig gut zu erholen. Andere schwören auf ruhige Tage zuhause: Spaziergehen, Freunde besuchen, ein bisschen auf der Couch liegen, lesen und träumen – vom nächsten wirklich langen Urlaub, für den sich eine Reise auch lohnt.