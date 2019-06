Freikarten für das Truck Event Austria gewinnen!

Fester Bestandteil der Trucker-Festivalsaison in Europa ist ab 2019 das Truck Event Austria im Welser Messegelände. Rund 500 Showtrucks werden das Freigelände der Welser Messe bis auf den letzten Zentimeter mit feinstem Edelstahl befüllen. Grund genug, um bei der Welser ShoppingNight am 03.05.2019 eine Generalprobe unter dem Motto „Truck Event Austria warm up“ zu veranstalten. Im Zuge der Welser ShoppingNight kamen am vergangenen Freitag rund 15 Showtrucks unter dem Motto „Truck Event Austria warm up“ auf den Welser Minoritenplatz und befüllten diesen bis auf den letzten Zentimeter mit feinstem Edelstahl um eine Generalprobe für das große Truck Event Austria am 29.06.2019 am Welser Messegelände zu veranstalten.



500 Showtrucks – 15.000 Besucher – 30.000m² Festivalfläche – das sind die Eckpunkte von Österreichs größtem Trucker-Festival, welches heuer zum ersten Mal im Welser Messegelände ausgetragen wird.



Ab 2019 wird das Welser Messegelände fixer Austragungsort für Österreichs größtes Trucker Festival – dem Truck Event Austria. Ende Juni werden rund 500 Showtrucks aus ganz Europa die Reise nach Wels antreten, um am 29.06.2019 bei der 4. Auflage des Truck Event Austria ihr hochpoliertes Edelstahl und den Sound der PS-starken V8-Motoren präsentieren zu können.



Bis Samstag-Mittag wird ein Supertruck nach dem anderen im Welser Messegelände eintreffen – diese werden schon bei der Anreise, passend zum stattfindenden Trucker-Frühshoppen, ein tolles V8-Konzert geben. Nach der Ankunft und dem aufstellen in Reih und Glied auf dem großen Event-Gelände, geht es für die meisten Trucker nochmals an putzen und polieren, denn jeder Zentimeter Edelstahl muss glänzen – so lautet die Devise der Supertrucker. Die rund 15.000 Besucher des Truck Event Austria erwartet am Samstag den 29.06.2019 neben 500 feinsten Showtrucks, ein großer Industriepark in dem alle aktuellen Technikneuheiten aus der Transport- und Nutzfahrzeugbranche präsentiert werden, ein tolles Kinderprogramm, ein rund 500m² großer RC-Parcours sowie viele weitere Highlights rund um das Thema Showtruck. Um das Festival auch musikalisch perfekt umrahmen zu können, wird die aktuelle TOP-Band „ZWIRN“ mit Ihrem aktuellen Charts-Titel „#hobidi“ die Festhalle mit toller Stimmung zum Beben bringen.



Die OÖNachrichten verlosen 10x2 Freikarten!



Das Gewinnspiel läuft bis 24.06.2019.

