Erstmals Schweineniere bei einem Menschen eingesetzt

Der an einer lebensgefährlichen Nierenkrankheit leidende 62-Jährige hatte das genetisch veränderte Organ vor einer Woche bekommen. Die Operation habe vier Stunden gedauert, der Patient erhole sich gut und werde wohl bald entlassen.

Experten werten das als Erfolg, betonen jedoch, dass es bis zur standardmäßigen Transplantation von tierischen Organen in den Menschen noch dauern könnte. "Es macht Sinn, weiter an der Thematik zu arbeiten. Ich bin aber skeptisch, ob wir im kommenden Jahr bereits im großen Stil Schweinenieren verpflanzen werden", sagte Christian Hagl, Experte für Xenotransplantationen (tierisches Gewebe für Menschen) und Direktor der Herzchirurgie an der Uniklinik München.

