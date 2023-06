Weinhof Anton Waldschütz hat den besten Roten Veltliner

Prost auf die gelungene Weinshow in Sierning

Der Rote Veltliner ist wieder zurück. Einst zählte er zu den österreichischen Schlüsselsorten, ehe er langsam aus den Weingärten und aus dem Gedächtnis der Weinliebhaber verschwand: Zu fäulnisanfällig ist die Rebsorte, zu sensibel reagiert der Rote Veltliner in der Blütezeit. Doch die mageren Zeiten sind vorbei, und der Rote Veltliner hat wieder seinen Stammplatz in den Weinkarten der Restaurants und in den Kellern der Genießer.

Besonderes Augenmerk zollen ihm die Winzer vom Wagram, wo er neben Grünem Veltliner und Riesling zu den wichtigsten Sorten zählt und mit Eleganz und Eigenständigkeit punktet.

Beliebt und begehrt

Die OÖNachrichten würdigten ebenso die autochthone Rebsorte und veranstalteten im Forsthof in Sierning die beliebte Weinshow zum Thema "Rote Veltliner aus dem Wagram".

25 Rote Veltliner aus dem Wagram wurden professionell verkostet. Bild: Volker Weihbold

Die Regeln der Weinshow sind schnell erklärt: Prinzipiell ist es eine Publikumsdegustation. Die Gäste verkosten die Weine blind, um sich nicht von Etiketten oder bekannten Namen irritieren zu lassen. Der Wein, dessen zwölf Flaschen zuerst leer getrunken werden, geht als Sieger der Weinshow hervor. Davor verkosten die Sommeliers die Weine ebenso verdeckt, beurteilen nach dem 20-Punkte-System und küren ihren Favoriten. Am Ende der Weinshow wird die Bewertung des Publikums der Beurteilung der Sommeliers gegenübergestellt.

Dieses Mal reichten 25 Betriebe aus dem Wagram ihre Roten Veltliner ein. Die Sommeliers Reinhold Baumschlager, Hans Stoll und Philipp Braun verkosteten eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn die eingereichten Weine verdeckt, bewerteten nach dem 20-Punkte-System und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wolfgang Benedikt überzeugte dabei mit seinem Roten Veltliner Wagram DAC um 9,50 Euro. Zweiter wurde Franz Leth mit Wagram DAC Ried Fumberg (17,30 Euro) vor Ralph Waldschütz mit Wagram DAC von den Terrassen (9,90 Euro).

Freude, Genuss und Weinkompetenz standen im Vordergrund. Bild: Volker Weihbold

Das vinophile Publikum zeigte sich vom Roten Veltliner vom Weingut Waldschütz auch begeistert und wählte den Wein zum Sieger des Abends. Nur knapp dahinter landete das Weingut Heiderer-Mayer aus Baumgarten am Wagram. Der Wagram DAC Ried Steinberg traf den Geschmack des Publikums fast so wie der Wagram DAC Ried Engilmar vom Weingut Nimmervoll aus Engelmannsbrunn, das den dritten Platz belegte.

Nächste Weinshow: 15. September, Moser Alm, Mönchwald 6, 4281 Mönchdorf, Thema: Thermenregion DAC (Pinot Noir und St. Laurent). Kosten: 57 Euro (OÖNcard 55 Euro) inkl. Menü und Wein. Beginn: 18 Uhr. Info: 07267/23330, info@moseralm.at. Shuttleservice zu den umliegenden Hotels vorhanden

Expertenwertung

Vor der OÖN-Weinshow verkosteten die Sommeliers Reinhold Baumschlager (Forsthof Sierning), Hans Stoll sowie Philipp Braun (beide OÖN) die eingereichten Roten Veltliner aus dem Wagram blind und beurteilten diese nach dem 20-Punkte-System. Zudem zogen sie das Preis-Leistungs-Verhältnis als Kriterium heran.

1. Weingut Wolfgang Benedikt, Kirchberg am Wagram,

Wagram DAC 2021, 9,50 Euro, 02279/2475, www.benedikt.cc

2. Franz Leth, Fels am Wagram, Wagram DAC Ried Fumberg 2022, 17,30 Euro, 02738/2240, www.weingut-leth.at

3. Weinhof Anton Waldschütz, Sachsendorf, Wagram DAC von den Terrassen 2022, 9,90 Euro, 0664/3874078,

www.waldschuetz.at



4. Robert Direder, Kirchberg am Wagram, Wagram DAC 2022, 8,90 Euro, 0664/4322236, www.direder.at

5. Weingut Nimmervoll, Engelmannsbrunn, Wagram DAC Ried Engilmar 2021, 24 Euro, 0676/9503682, www.nimmervoll.cc

Die Showsieger

Knapp 100 Gäste degustierten die 20 verschiedenen Weine verdeckt, um sich nicht von Etiketten oder bekannten Namen irritieren zu lassen. Der Wein, dessen zwölf Flaschen zuerst leer getrunken wurden, ging als Sieger der OÖNachrichten-Weinshow hervor.

1. Weinhof Anton Waldschütz, Sachsendorf, Wagram DAC von den Terrassen 2022, 9,90 Euro, 0664/3874078, www.waldschuetz.at

2. Heiderer-Mayer, Baumgarten am Wagram, Wagram DAC Ried Steinberg 2021, 15,50 Euro, 02955/703680,

www.heiderer-mayer.at



3. Weingut Nimmervoll, Engelmannsbrunn, Wagram DAC Ried Engilmar 2021, 24 Euro, 0676/9503682, www.nimmervoll.cc

4. Weingut Kolkmann, Fels am Wagram, Wagram DAC Ried Scheiben 2022, 8,90 Euro, 02738/2436, www.kolkmann.at

5. Weingut Wolfgang Benedikt, Kirchberg am Wagram, Wagram DAC 2021, 9,50 Euro, 02279/2475, www.benedikt.cc

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Sierning Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.