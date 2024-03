Top 5: Das sind die beliebtesten Süßspeisen der Oberösterreicher

Krapfen sind beliebter als ein Gugelhupf - aber an Palatschinken kommen sie in Oberösterreich nicht heran.

Der nationale Süßspeisen-Favorit - der auch in Oberösterreich den 1. Platz belegt - ist laut der Umfrage von foodora die Palatschinke. Zwei Drittel der Befragten in ganz Österreich gaben an, dass sie sie "besonders gerne essen". Der Kaiserschmarrn, der etwa in Tirol und Salzburg auf Platz 1 liegt, reiht sich in Oberösterreich auf dem 2. Platz ein. Fast gleich gern verspeist wird der Apfelstrudel auf Platz 3, 58 Prozent der befragten Oberösterreicher wählten diesen als ihre bevorzugte Süßspeise.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Palatschinken-Trick mit der Gabel

Ein Stück Kuchen gehört für viele zum Nachmittagskaffee dazu - ein sehr altes Tortenrezept ist zum Beispiel das der Linzer Torte. Diese landet in Oberösterreich nur auf Platz 13. Auch die Sachertorte ist in Oberösterreich nicht so beliebt wie in anderen Teilen des Landes. Der Gugelhupf hingegen schon: Er belegt Platz 5. Noch beliebter als der Kuchen sind Krapfen (Platz 4, 56 Prozent). Obstknödel reihen sich in Oberösterreich auf Platz 6 ein - während sie es in Wien etwa aufs Stockerl (Platz 3) schaffen.

Was ist Ihre Lieblingssüßspeise? Stimmen Sie ab!

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper