Womit TV und Radio zu den Feiertagen aufwarten

Sei es aus Tradition, zum Verdauen auf der Couch, als Katerbewältigung oder auch kurze Flucht vor dem Familientrubel: Das Fernseh- und Radioprogramm wartet auch heuer in der "stillen Zeit" rund um Weihnachten und Silvester mit altbewährten Klassikern, großen Shows, Rückblicken und Best-Of-Programmen auf. Ein Überblick über die größten heimischen Sender.:

Der ORF möchte zu den Feiertagen betont jeden erreichen, hat das öffentlich-rechtliche Medienhaus doch "Weihnachten für dich und mich und alle" ausgerufen. Auf ORF 2 werden am 24. Dezember im Rahmen einer "Licht ins Dunkel"-Sendung wieder Vertreter aus der Politik und den Weltreligionen eingeladen, um für den guten Zweck Spenden zu sammeln. Am 25. Dezember steht im Hauptabend die "Helene Fischer Show" mit Musik, Artistik und Unterhaltung im Zentrum. Zuvor wird zu Mittag der päpstliche Weihnachtssegen vom Petersplatz in alle Welt gesendet. Auch diverse Gottesdienstübertragungen finden sich im Programm.

Das "Traumschiff" startet die Motoren in Richtung des US-Binnenstaates Utah (26. Dezember), Nusantara und Korsika (1. Jänner), während der "Bergdoktor" ab 3. Jänner seinen Dienst in acht neuen Folgen der 17. Staffel antritt. Weniger besinnlich geht es am 2. Jänner auf ORF 2 zu, wenn in "Die Toten vom Bodensee" die Leiche einer Frau mit einem Tauchgewicht um den Hals aufgefunden wird.

Zum Jahreswechsel wartet ORF 2 ab 20.15 Uhr mit der "Großen Silvester Show" mit Hans Sigl und Francine Jordi auf. Mit Musik und Tanz geht es dann hinein ins Jahr 2024, wenn sowohl auf ORF 1 und ORF 2 "An der schönen blauen Donau" erklingt und dazu fünf Tanzpaare des Wiener Staatsballetts in Stift Melk eine Walzereinlage liefern. Am 1. Jänner - wie könnte es anders sein - steht Wien mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (11.15 Uhr, ORF 2) im Mittelpunkt der Welt. Zum zweiten Mal dirigiert Christian Thielemann das musikalische Highlight im Musikverein.

ORF 1 denkt auch an die Jüngeren und zeigt am 24. Dezember zur frühen Stunde zwei Folgen von "Pippi Langstrumpf", bevor am Nachmittag die Animationsfilme "Der Grinch" und "Die Eiskönigin 2" zu sehen sind. Im Hauptabend wird es mit "Liebe braucht keine Ferien" romantisch. Am 25. und 26. Dezember gibt es viele Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" serviert. Auch "Weber & Breitfuß" und der Hollywoodfilm "Tod auf dem Nil" laufen auf ORF 1. Am 27. und 28. Dezember ist die neue Staffel von "Sisi" in Tripelfolgen gesetzt. Am 29. Dezember steht im Hauptabend "Schluss mit lustig - Der satirische Jahresrückblick 2023" an. In der Nacht auf 2024 gibt es mit "Ein echter Wiener geht nicht unter" (22.40 Uhr) und "Dinner for One" (23.40 Uhr) ein Wiedersehen mit altbekannten Klassikern. Apropos Klassiker: Auch ORF III setzt am 31. Dezember auf diese, füllt doch "MA2412" weite Strecken des Nachmittags. Aus der Wiener Staatsoper zeigt der Kulturspartenkanal ab 20.15 Uhr "Die Fledermaus" live.

Start der neuen Streamingplattform

Am 1. Jänner hat der ORF Grund zum Feiern, startet doch die neue Streamingplattform "ORF ON" durch. Als Schmankerl präsentiert das öffentlich-rechtliche Medienhaus zum Start alle zehn Folgen der "Biester". Die Serie stammt aus der Feder von "Vorstadtweiber"-Macher Uli Brée. Aber auch Dokumentationen und Serien- und Filmklassiker sollen abrufbar sein.

Bei ServusTV lässt sich ein gewisser Hang zum Western ausmachen. Neben "Old Shatterhand" (23. Dezember, 12.50 Uhr), "Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten" (26. Dezember, 17.40 Uhr) und "Spiel mir das Lied vom Tod" (26. Dezember, 20.15 Uhr) ist auch "The Hateful Eight" von Quentin Tarantino (28. Dezember, 22.05 Uhr) zu sehen. Abseits des Genrefilms werden bei "Legendäre Weihnacht" am 22. Dezember um 21.10 Uhr "Festgerichte neu gedacht". Am 24. Dezember interpretiert Rolando Villazon ab 17.25 Uhr weihnachtliche Lieder. Musikalisch geht es auch am 26. Dezember um 11.35 Uhr zu, wenn John Williams die Wiener Philharmoniker dirigiert und dabei Stücke aus "Star Wars" oder auch "Harry Potter" erklingen. Am 31. Dezember wartet ein kabarettistischer Jahresrückblick wie auch "Echte Wiener - Die Sackbauer Saga" auf das ServusTV-Publikum.

ATV setzt auf Spielfilme wie "Forrest Gump" (23. Dezember, 20.15 Uhr) und "Ice Age- Kollision voraus!" (24. Dezember, 20.15 Uhr). Den 31. Dezember sollten sich "James Bond"-Fans notieren, zeigt der Privatsender doch ab 10.30 Uhr zahlreiche Filme mit dem Geheimagenten.

Bei Puls 4 gibt es dagegen keinen Mangel an Serienware aus den USA. Zu Weihnachten laufen je mehrere Folgen von "How I Met Your Mother", "The Big Bang Theory" und "Two and a Half Men". Zur Primetime zeigt der Sender "Bad Santa". Am 25. Dezember läuft "Die Mumie", am 26. Dezember "Maleficent: Mächte der Finsternis" im Hauptabendprogramm. Den 31. Dezember begeht Puls 4 von 9 Uhr Früh bis Mitternacht mit "The Big Bang Theory".

"Weihnachtswunder" im Radio

Im Radioprogramm setzt Ö3 in gewohnter Manier auf das "Weihnachtswunder". Ab Dienstag um 10 Uhr senden Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll für 120 Stunden aus Bad Ischl. Gegen Spenden für "Licht ins Dunkel" werden Wunschhits gespielt. Auch für Livemusik ist gesorgt.

Auch bei Ö1 werden am 24. Dezember Musikwünsche zugunsten von "Licht ins Dunkel" erfüllt. Ab 15 Uhr steht "Weihnachten mit Ö1" an, wobei Geschichten, Gespräche und Musik im Zentrum der vierstündigen Sendung sind. Wie jedes Jahr erklingt um 16.57 Uhr, 17.57 Uhr und 18.57 Uhr "Stille Nacht, heilige Nacht" - etwa für all jene, die nicht selber singen wollen oder dafür Unterstützung brauchen. Am 25. Dezember um 11.03 Uhr läuft in der "Matinee" "Der Nussknacker". Beim "Ö1 Konzert" ab 19.30 Uhr hört man eine Aufnahme aus dem Wiener Musikverein von Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium". Am 26. Dezember kochen Manuel Rubey und Simon Schwarz im "Küchenradio" (13.10 Uhr) Weihnachtliches und hören dabei ihre Lieblingsmusik. Am 31. Dezember ab 18.04 Uhr ist mit "Gröbster Unfug" für eine Zeitreise durch die Kabarettsaison 2023 gesorgt. Und um 23.03 Uhr beginnt die Ö1 Silvester-Jazznacht inkl. Läuten der Pummerin und dem Donauwalzer.

FM4 bestreitet am 24. Dezember von 22 bis 0 Uhr "Weihnachten im Sumpf" mit Gästen wie Autorin Barbi Markovic und Musikerin Ronia. Elisabeth Scharang rückt am 26. Dezember für ein "FM4 Field Recording" zu Försterin Marcella Mühlbach aus. Den Jahresausklang begeht der Radiosender am 31. Dezember von 10 bis 19 Uhr mit den "FM4 Jahrescharts Top 100".

