Streaming-Starts: Diese Filme und Serien sind ab Jänner neu

Netflix

"Copenhagen Cowboy" (5. Jänner) - Miniserie (6 Folgen)

Im Kino hat sich der dänische Exzentrikregisseur Nicolas Winding Refn mit Werken wie "The Neon Demon" einen Namen als Meister surrealer Krimiplots mit starken weiblichen Charakteren gemacht. Auch für die Streamingwelt und im Serienformat ist das nicht anders. Nach "Too Old To Die Young" legt der 52-Jährige mit "Copenhagen Cowboy" nun sein neues Noir-Werk vor. Dieses führt in die Kopenhagener Unterwelt, in der wie allerorts Drogen, Gewalt und das Streben nach Macht dominieren. Aus diesem Strudel versucht die geheimnisvolle Miu (Angela Bundalovic) zu entkommen, die über Jahre hinweg ob ihrer übernatürlichen Fähigkeiten missbraucht wurde. Sie will Rache üben. An ihrer Seite ist dabei ihre einstige Erzfeindin Rakel, gespielt von Lola Winding Refn, der Tochter des Regisseurs. Die beiden erleben eine Reise zwischen Realität und mystischer Welt. Fix ist hier einzig: Nichts ist, wie es scheint.

"Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" (6. Jänner)

Im Jahr 1830 wird der eigentlich schon pensionierte Ermittler Augustus Landor (Christian Bale) in die West Point Academy gerufen. Dort wurde ein Kadett erhängt nahe dem Paradeplatz gefunden - ein vermeintlicher Selbstmord, der in der strengen Militärschule nichts Ungewöhnliches ist. Dass jemand der Leiche das Herz herausgeschnitten hat, ist dann jedoch weniger alltäglich. Landor trifft trotz der grausigen Erkenntnis auf eine Mauer des Schweigens unter den mit Gelübde gebundenen Kadetten. Da erweist es sich als günstig, dass sich unter diesen ein höchst an Kriminalistik und dem Dunklen interessierter Vertreter namens Edgar Allan Poe (Harry Melling, bekannt durch die Rolle des Dudley Dursley in den "Harry Potter"-Filmen) findet. Dieser ist bereit, den knorrigen Landor bei seinen Ermittlungen zu unterstützen und die verschworene Gemeinschaft zu infiltrieren.

Disney +

"If These Walls Could Sing" (6. Jänner)

Die Abbey Road Studios sind auch heute noch die wohl berühmtesten Musikstudios der Welt, in denen nicht zuletzt die Beatles legendäre Alben einspielten. So ist es nicht verwunderlich, dass Paul McCartneys Tochter Mary McCartney eine gewisse Beziehung zu Abbey Road hat. Mit "If These Walls Could Sing" legt die 53-jährige Fotografin nun ihren ersten Dokumentarfilm vor, der ebenso Blick durchs Schlüsselloch wie hinter die Kulissen, Hommage wie ein kleiner Lobgesang auf die legendäre Anlage ist. So steckt ihr Werk voller persönlicher Erinnerung von Künstlerinnen und Musikern, die vor der Kamera ihre eigene Geschichte und damit die des über 90 Jahre alten Studios erzählen. So sind neben Paul McCartney und Ringo Starr nicht minder prominente Kolleginnen und Kollegen wie Elton John, die Gallagher-Brüder, John Williams, Shirley Bassey oder Kate Bush zu erleben, flankiert von Archivaufnahmen.

"Welcome To Chippendales" (11. Jänner)

Somen "Steve" Banerjee ist einer der großen Unternehmer der USA, auch wenn sein Name auf der anderen Seite des Atlantiks weitgehend unbekannt ist. Die neue Serie "Welcome To Chippendales" erzählt nun die Geschichte dieses Selfmademans nach - des Gründers der legendären Chippendales. Banerjee (Kumail Nanjiani) wanderte einst aus Indien in die USA ein, wo er sich in verschiedensten Branchen erfolglos versuchte. Auch der von ihm übernommene Nachtclub läuft alles andere als gewinnträchtig - bis der Entrepreneur durch Zufall entdeckt, dass auch männliche Stripper ihr Publikum finden und er 1979 die Formation der Chippendales aufbaut. Das Geschäft brummt. Doch da großer Erfolg oft auch mit Schattenseiten einhergeht, die sich nicht zuletzt in den Charakteren widerspiegeln, endete Banerjees Leben mit nur 48 Jahren in einer Gefängniszelle.

Sky

"Interview With The Vampire" (6. Jänner) - Serie (Staffel 1 / 7 Folgen)

Anne Rices "Interview With The Vampire" kann heute mit Fug und Recht als Kultroman bezeichnet werden, der 1994 bereits von Neil Jordan mit Stars wie Brad Pitt, Tom Cruise oder Kirsten Dunst verfilmt wurde. Nun folgt die Serienvariante, die weniger prominent besetzt, aber darob nicht weniger gruselig daherkommt. Auch hier steht im Zentrum der Vampir Louis (Jacob Anderson), der während der Covidpandemie in Dubai einem Journalisten (Eric Bogosian) seine Lebens- oder besser Todesgeschichte erzählt. Diese führte den einstigen Bordellbesitzer im New Orleans des Jahres 1910 an der Seite seines vampirischen Mentors und Liebhabers Lestat de Lioncourt (Sam Reid) durch die Welt. Zu den beiden stößt irgendwann die junge Claudia (Bailey Bass), die von Lestat ebenfalls in einen Blutsauger verwandelt wird. Glück ist der neuen Kleinfamilie jedoch nicht beschert.

Amazon Prime Video

The Rig (6. Jänner) - Miniserie (6 Folgen)

Eigentlich bereitet sich die Besatzung der schottischen Bohrinsel Kinloch Bravo darauf vor, zum Schichtwechsel abgeholt zu werden, als ein mysteriöser Nebel den Kontakt zur Außenwelt gänzlich unterbindet. Hilfe scheint nicht zu kommen, und so kommt es zu Verwerfungen innerhalb der Crew. Der Manager Magnus (Iain Glen) gibt sein Bestes, um diese zu kitten und in Kontakt mit dem Festland zu gelangen, doch neben dem Nebel ziehen Paranoia und Verdächtigungen herauf. Mit welcher uralten Macht sieht sich die Besatzung in der Thrillerserie "The Rig" konfrontiert?

German Crime Story: Gefesselt (13. Jänner) - Miniserie (6 Folgen)

"American Crime Story" zählt zu den erfolgreichen Formaten des Genres - nun folgt die deutsche Ausgabe mit dem sprechenden Titel "German Crime Story". In der ersten Staffel steht dabei der Hamburger "Säurefassmörder" Raik Doormann im Zentrum. Gespielt wird dieser von Oliver Masucci. In den 80ern und 90ern entführte, misshandelte und tötete dieser im Norden zahlreiche Frauen in seinem eigenen Atombunker. Während die Polizei weitgehend im Dunkeln tappt, findet die Opferbetreuerin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch), die erst später zur Mordkommissarin aufstieg, erste Hinweise auf den Täter. Als Frau sieht sie sich jedoch nicht nur dem monströsen Serienmörder gegenüber, sondern muss sich auch in der von Machostrukturen geprägten Polizei durchsetzen.

Apple TV

„Super League: Das Spiel abseits des Feldes “ (13. Jänner) - Doku-Miniserie (4 Folgen)

Er geriet in der Debatte um die Umstände der Fußball-WM in Katar ein wenig in Vergessenheit: Der - zumindest zunächst - gescheiterte Versuch einiger Spitzenclubs, 2021 unter dem Titel "Super League" eine eigene Liga zu gründen und sich damit aus der Champions League zu verabschieden. In "Das Spiel abseits des Feldes" zeichnet Regisseur Jeff Zimbalist nun die Geschichte hinter diesem Versuch der superreichen Clubs und ihrer Investoren nach, lässt Gegner wie Befürworter zu Wort kommen und dokumentiert in vier Teilen den Kampf um die Zukunft des europäischen Fußballs. Geht es den Traditionalisten um nostalgische Verklärung? Oder wird hier der Sport endgültig am Altar des Geldes geopfert?

