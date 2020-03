Song-Contest: Vincent Bueno will mit einer Retro-Funknummer ins Finale

Mit einem eingängigen Retro-Funksong tritt Österreich heuer beim 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam an: Unter dem Titel "Alive" versucht Vincent Bueno mit einer flotten Nummer Europas Sangeskrone zu erobern. Entstanden ist das mit R’n’B-Elementen durchsetzte Lied in der Tradition von Bruno Mars bereits im Sommer, bevor der 34-Jährige es nun finalisiert hat. Bueno: ",Alive‘ erzählt vom Lebendigwerden durch die Befreiung vom eigenen Ego. Der Zuhörer beziehungsweise die Zuhörerin wird sofort ins Geschehen hineingezogen." Vorgestellt wurde das Lied, mit dem der Einzug ins ESC-Finale am 16. Mai gelingen soll, am Mittwoch in Wien.

Den positiven Geist des Stücks strich ORF-Fernsehdirektorin Katharina Zechner heraus: "Vince ist ein Österreicher, der zeigt, dass Österreich die Welt ist." Der Song sei ideal, die Post-Song-Contest-Depression vom vergangenen Jahr zu beenden. ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer ist sich sicher: "Wir haben mit Vincent Bueno eine echt coole Sache am Start."

Eberhard Forcher ist angetan

Angetan von "Alive" zeigt sich auch Radio-Urgestein und Songcontest-Experte Eberhard Forcher, wie er im Gespräch mit den OÖNachrichten erläutert: "Vincent hat sich heuer intern gegen stärkste Konkurrenz durchgesetzt und in der Folge hart an der Optimierung seines Beitrags gearbeitet. Herausgekommen ist dabei ein Song, der als jazzige Ballade beginnt und dann sehr schnell zu einem Dancepop-Kracher mit reichlich Profil mutiert." Buenos Vorlieben für K-Pop, Funk, Soul, Michael Jackson und The Weeknd seien unüberhörbar, so der 65-Jährige, der in die Auswahl involviert war. Forcher: "Es ist Vincent perfekt gelungen, einen etwas anderen, dabei extrem positiven ESC-Song zu formen, dessen Refrain die Leute in der Halle lautstark mitsingen werden." Nach dem Experiment mit Paenda vom Vorjahr habe man dieses Jahr unbedingt "Action und Dynamik" forcieren wollen.

Über seine Bühnenshow in Rotterdam wollte Vincent Bueno noch nichts verraten. An mangelndem Bewegungstalent wird ein österreichischer ESC-Sieg aber nicht scheitern, hat der "Alive"-Sänger doch das Konservatorium der Stadt Wien absolviert und eine Musicalausbildung abgeschlossen. "Es wird ein bisschen gedanct", verriet der 34-Jährige. Bevor es aber in die heiße Song-Contest-Phase geht, steht er aber noch bis Ende März auf der Bühne des Wiener Metropols – in der Rolle des Vince im Musical "Rock My Soul".

"Finalkandidat" – Eine Einschätzung von Lukas Luger

Eines ist bereits nach wenigen Sekunden klar: "Alive" von Vincent Bueno hat viel mehr Pep und Frische als "Limits", mit dem Paenda vergangenes Jahr als Vorletzte im Song-Contest-Halbfinale ausschied.

Buenos selbstgeschriebene Nummer strahlt einen lässigen, ja unprätentiösen Retro-Charme aus. Anklänge an Stevie Wonder und Michael Jackson inklusive.

Der Refrain von "Alive" ist zwar eher simpel gestrickt, trotzdem verfügt die Nummer über genug Dynamik, um in Rotterdam positiv aufzufallen. Der Einzug ins Finale sollte Vincent Bueno locker gelingen. Mit dem ganz großen Wurf – sprich, ein Platz in der Spitzengruppe – wird’s allerdings schwer.

Songcontest 2020: 41 Länder gehen beim Eurovision Song Contest in Rotterdam an den Start. Während sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie Gastgeber Niederlande – fix qualifiziert sind, singen die 35 weiteren Nationen in den Semifinalshows am 12. und am 14. Mai (mit Österreichs) um den Einzug ins Finale am 16. Mai (jeweils live ab 21 Uhr in ORF 1). Vergangenes Jahr in Tel Aviv scheiterte Paenda mit "Limits" bereits im Halbfinale.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at