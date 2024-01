Sängerin Adele lässt sich für vier Konzerte in München ein Stadion bauen

Die britische Pop-Sängerin Adele kommt im Sommer nach München: Am 2., 3., 9. und 10. August gibt die 35-Jährige vier Konzerte auf dem Messegelände im Stadtteil Riem, wo für sie ein eigenes Pop-up-Stadion gebaut wird. Dort finden 80.000 Zuschauer Platz. Das Stadion wird einen Durchmesser von 300 Metern haben und soll mit bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen ausgestattet werden. Es sei "ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte", schreibt Adele auf Instagram.

Die vier Termine werden heuer die einzigen Konzerte der Sängerin in Europa sein. Bis Juni tritt sie noch im Caesars Palace Hotel in Las Vegas auf. Zuletzt war sie 2016 auf dem europäischen Festland live zu erleben. Das Pop-up-Stadion wird vom Münchner Florian Wieder entworfen, der auch schon die Bühnen für Großkonzerte von Robbie Williams und Andreas Gabalier erschuf. 2015 war Wieder für die Bühne des Eurovision Song Contests in Wien verantwortlich.

So soll das Stadion für Adele in München-Riem aussehen. Fotos: Live Nation, APA/AFP/Akmen

Eingefädelt hat den Deal übrigens ein Österreicher: Der Grazer Konzertveranstalter Klaus Leutgeb, der bereits Shows mit Stars wie Helene Fischer organisierte, holte mit seinem Kollegen Marek Lieberberg die Sängerin in Bayerns Hauptstadt. Bis 5. Februar können sich Fans auf adele.com für Karten registrieren, für sie beginnt der Vorverkauf am 7. Februar, 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf läuft am 9. Februar, 10 Uhr, an.

