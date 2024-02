Reichenau: Festspielgründer Peter Loidolt verstorben

Dies bestätigte dem "Kurier" am Mittwoch die NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU).

Loidolt war zunächst in der Wirtschaft tätig, 1981 gründete er gemeinsam mit seiner Frau Renate Loidolt den Kulturverein Reichenau an der Rax und in weiterer Folge 1988 die Festspiele Reichenau, die als künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiches Kulturprojekt galten. 15 Jahre lang fungierte er zudem als Obmann des Vereins Theaterfest NÖ, aus dem die Festspiele später jedoch austraten.

Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens

Für die Produktionen in Reichenau steuerte Loidolt auch die Bühnenbilder bei. Nach Vorwürfen durch den Rechnungshof legte das Ehepaar Loidolt 2021 die Intendanz zurück, die Festspiele wurden von der NÖ Kulturwirtschaft übernommen. Maria Happel wurde infolge neue Leiterin des Festivals.

Loidolt war u.a. Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich sowie des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst.

"Durch Peter Loidolt habe ich in Reichenau meine künstlerische Heimat gefunden", reagierte Maria Happel auf die Nachricht vom Tod ihres Amtsvorgängers: "Auf diesem Fundament baut meine jetzige Arbeit auf." Sie sei dem langjährigen Intendanten "sehr dankbar dafür. Mein Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt der Familie, insbesondere Renate Loidolt", so die amtierende Leiterin der Festspiele.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper