Neue Plattform für junge Sänger

Ich habe selbst als Sänger die Erfahrung gemacht, dass Kurse oft sehr teuer sind und es schwer für Junge ist, gute Lehrer zu finden", sagt Franz Pittrof. Also hat der 30-jährige Bariton aus Eferding, Absolvent der Linzer Bruckneruni, kurzerhand die OÖ. Klangwerkstatt ins Leben gerufen, die heuer erstmals auf Schloss Aschach jungen Sängern "eine Plattform bieten" möchte – in Form von Konzerten und Meisterkursen. Mit dem deutschen Bariton Christian Immler und Pianist Andreas Frese geben zwei Meister ihres Faches ihre Erfahrung an junge Talente weiter. Im Eröffnungskonzert wird das Duo u. a. den Liederzyklus "Die schöne Magelone" von Johannes Brahms darbieten – eine Liebesgeschichte, bei der Schauspielerin Adelheid Picha das Duo bereichert.

Freie Meisterkurs-Plätze

Für die Meisterklasse (klassischer Gesang, Lied, Oper, Oratorium), die sich vor allem an Studierende und Lehrende richtet, gibt es noch freie Plätze. "Sie ist für Interessierte auch öffentlich zugänglich", sagt Pittrof. Auch einzelne Stunden sind möglich.

Ausklingen lässt die OÖ. Klangwerkstatt ein Werkstattkonzert mit den Teilnehmern und Dozenten der Meisterklasse.

"Wir möchten auch das Feeling des Konzertbetriebs vermitteln."

Die erste OÖ. Klangwerkstatt soll nicht die letzte sein: "Wir möchten uns gerne an besonderen Orten im Donauraum ausbauen."

„OÖ. Klangwerkstatt“ auf Schloss Aschach

15. 9.: Eröffnungskonzert mit Christian Immler und Andreas Frese, 18 Uhr

19. 9.: Werkstattkonzert mit Teilnehmern und Dozenten, 19.30 Uhr

16.-20. 9.: Meisterkurs Gesang, je 9.30 bis 18 Uhr

Infos, Karten: 0664/99 39 38 47, ooe.klangwerkstatt@gmail.com; www.facebook.com/OOEKlangwerkstatt