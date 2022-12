Musikalischer Adventkalender: 14. Dezember

Hinter dem Türchen Nummer 14 warten gleich drei Ensembles, die mit viel Rhythmus und Beat in Richtung Heiliger Abend unterwegs sind. Den Anfang macht ein `lässiges` Trio mit Schülern von Mojca Kosi und Daniel Oman. Die drei jungen Herren präsentieren den modernen Weihnachtsklassiker „Driving Home for Christmas“ aus dem Jahr 1986 von Chris Rea. Daran anschließend folgen zwei weitere weihnachtliche Melodien in unorthodoxem Gewande. Wolfgang Sambs hat für sein grooviges E-Gitarre-Ensemble das bekannte „Adeste Fideles“ (Nun freut euch ihr Christen) als Funk-Nummer arrangiert, und zum Ausklang beweis ein weiterer Gitarre-Schüler von Wolfgang Sambs mit „Feliz Navidad“, dass coole Musik kein ausschließliches Privileg der Jugend ist.

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

