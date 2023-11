Billboard: Taylor Swift bricht mit neuem Album eigenen Rekord

Taylor Swifts Album kam in der Startwoche auf fast 1,7 Millionen Verkäufe.

Demnach kam das Album in der Startwoche auf fast 1,7 Millionen Verkäufe. Die vorherige Bestmarke stellte sie 2014 mit dem Originalalbum "1989" auf, das sich in der Startwoche knapp 1,3 Millionen Mal verkaufte. Auch sind es die meisten Verkäufe innerhalb einer Woche seit Adeles "25", mit dem die britische Sängerin 2015 in der Debütwoche auf eine Zahl von knapp 3,5 Millionen kam. Den Angaben zufolge ist es zudem Swifts 13. Album auf Platz eins der Charts.

Spotify-Rekord im Oktober

Bei Spotify hatte die Sängerin erst Ende Oktober einen Rekord aufgestellt: Am 27. Oktober wurde Swift zum meistgestreamten Act innerhalb eines Tages in der Spotify-Geschichte, wie der Musikstreaming-Marktführer auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Zudem sei ihr neues Album "1989 (Taylor's Version)" zum meistgestreamten Album an einem einzigen Tag im laufenden Jahr avanciert.

