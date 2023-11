Helene Fischer veröffentlicht neue Version von "Atemlos"

Der Song werde an diesem Donnerstag um 23:59 Uhr erscheinen, teilten die beiden Musikerinnen auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen mit. Beide veröffentlichten auch ein Video von der gemeinsamen Aufnahme und sparten darin nicht mit gegenseitiger Anerkennung. "Dass ich ein Teil davon sein darf, das ist so krass für mich", sagte Shirin. "Das ist ein Riesentraum." Jede Künstlerin in Deutschland träume davon, mit Helene Fischer zu arbeiten. Diese gab das Lob zurück: "Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll und ich mag sie als Künstlerin", schwärmte Fischer über Shirin David, die eine "Vorreiterin" im Deutschrap sei.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Atemlos durch die Nacht" erschien Ende November 2013 und gilt als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlager. Am Samstag treten Fischer und David mit ihrer Rapfassung von "Atemlos" bei Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe auf.

Video: So klingt die Originalversion

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Helene Fischer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.