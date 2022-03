Geburtstagskonzertmit Balduin Sulzers Beistand von oben

So haben es die Freunde, Weggefährten, Schüler und Enkelschüler des am 10. April 2019 verstorbenen Komponisten empfunden.

Vera Kral hat ein Programm zusammengestellt, bei dem Sulzers Musik in ein "schönklingendes" Umfeld eingebettet wurde. So hat die Primgeigerin des Bruckner Orchesters mit Blockflötist Michael Oman, Cembalistin Martina Oman und Geigerin Ute Gillesberger Schüler zum gemeinsamen Musizieren eingeladen und das Ensemble um junge Musikerinnen, die im Geist Sulzers am Musikgymnasium Linz bzw. am Stiftsgymnasium Wilhering groß geworden sind, ergänzt: Vera Dickbauer (Cello), Sarah Bruderhofer (Kontrabass), Johanna Rosa Falkinger (Sopran) und Clara Nagl (Viola).

Gemeinsam musizierte man Mozarts F-Dur-Divertimento KV 138, Sammartinis F-Dur-Blockflötenkonzert, eine feine Kantate aus Telemanns "Harmonischem Gottesdienst", sowie eine Arie aus dessen Oper "Der geduldige Sokrates". Dazu zwei Werke Sulzers: die "Konzertante Invention für Blockflöte und Streicher" op. 409, die sich der Widmungsträger Michael Oman perfekt aneignete. Johanna Rosa Falkinger überzeugte mit Sulzers Sopran-Solo "Poème gregorien" op. 90, begeisterte aber genauso mit den Telemann-Arien und dem "Alleluja" aus Mozarts "Exultate, jubilate", KV 165, als Zugabe.