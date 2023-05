Das Bruckner Orchester Linz gibt sein Debüt im Dom 

Seine Festkantate begleitet als Auftragswerk am 1. Mai 1862 die feierliche Grundsteinlegung des Linzer Mariendoms, jenes Orts, den Anton Bruckner in seiner berühmten Motette „Locus iste“ meint – ruft Bischof Manfred Scheuer die enge Verbindung des damaligen Linzer Domorganisten zum im Bau befindlichen Neuen Linzer Dom in Erinnerung. 161 Jahre später, am 7. Juni, wird das Bruckner Orchester Linz unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner auf den Spuren seines Namensgebers sein erstes Konzert im Linzer Mariendom geben. Mit Bruckners „Vierter“, der Romantischen, unterstützt es die Initiative „Pro Mariendom“ zur Renovierung des Doms.

Hoffnungsvolles Dom-Debüt

„Die Vierte ist sehr inspiriert von der Unendlichkeit des Raumes, die sich im Stein materialisiert“, begründet Poschner seine Wahl der „Romantischen“ in Es-Dur WAB 104 (Fassung 1878/80). Als wissender Sohn eines Kirchenmusikers habe er „etwas Angst vor der Akustik, man muss völlig anders musizieren als in einem Konzertsaal“, die allerdings eines mildern könne: „Möglichst viele Besucher“, lädt der Chefdirigent beherzt in die heiligen Hallen.

Deren Renovierung liege „im Zeitplan“, sagt Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer. Bis Herbst sollen die Turm-Arbeiten fertiggestellt sein, derzeit werden die im Krieg durchschossenen Fenster in Schlierbach renoviert. Die Initiative „Pro Mariendom“ wird noch bis Ende 2024 fortgesetzt. (kasch)

Info: Mariendom, 7. 6., 20 Uhr,

Karten: DomCenter Linz, Domplatz 3, Linz, Tel. 0732/946100, Mail: domcenter@dioezese-linz.at;

Ö-Ticket, alle Infos zur Initiative: www.promariendom.at

