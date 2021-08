Karten für das Magier-Duo „The Clairvoyants“ in Ried gewinnen!

Zum 6-Jahr-Jubiläumsfest der Weberzeile werden die beiden Weltmeister der Mentalmagie in der Weberzeile in Ried auftreten – und zwar am Sonntag, 19. September (Beginn 19 Uhr). Die OÖN verlosen 2x2 Karten!

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Das Gewinnspiel läuft bis 15. September 2021.

Viel Glück.