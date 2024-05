5x2 Tickets für "Wolfmother" im Posthof Linz gewinnen!

Im März 2020 legte die Welt mit dem Ausbruch einer weltweiten Pandemie eine Pause von der Live-Musik ein. Als die Weltbühne stillstand, ging Andrew Stockdale von Wolfmother ins Heimstudio, spielte alle Instrumente und schuf das Album #6, "Rock Out". Da die psychische Gesundheit während der Pandemie zu einem der am meisten verbreiteten Probleme wurde, nutzte Stockdale die majestätische Kraft des Rock mit all seinen chakraheilenden Qualitäten, um sich bei der Entstehung von "Rock Out" zu helfen. Die Idee, Rock'n'Roll als ein reines Transportmittel für einen besseren Ort inmitten der Monotonie des Alltags, wurde zu einer kathartischen Selbsthilfe, die mit dem Twang eines New Yorker Taxifahrers vorgetragen wurde.

