5x2 Tickets für "Faber" im Posthof Linz gewinnen!

Pünktlich zum Release seines nächsten Albums "Addio" am 07. Juni 2024 spielt Faber ab Sommer nächsten Jahres Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für das Frühjahr 2024 hat der Schweizer bereits eine Releasetour zum Album angekündigt, die ihn in für seine Verhältnisse kleinere Clubs und intimere Settings führt - die Sommer-Konzerte sind die erste Möglichkeit, die neuen Songs auf großer Bühne live zu erleben.

