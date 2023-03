"Wir Frauen haben es leichter als Männer"

The Queen of Salzburg, also die "Königin von Salzburg" betitelte die New York Times eine Seite über die langjährige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. "Frauen, bitte piepst nicht so leise vor euch hin!", war einer der Wünsche, den die ehemalige ÖVP-Politikerin (74) an ihre Geschlechtsgenossinnen richtete und riet: "Gestaltungsmöglichkeiten sollte man nutzen, ganz gleich in welchem Alter."

Zwei Punkte seien wesentlich für die Weichenstellung im Leben einer Frau – Bildung und Partnerwahl. Denn noch immer seien die Schlüsselelemente, wie sehr Frauen im Beruf reüssieren könnten, der Partner und die Kinderbetreuungsmöglichkeiten.

Als Mutter zweier erwachsener Söhne und Oma zweier zwölfjähriger Enkelkinder sieht sie sich als Teil einer Sandwichgeneration: "Zuerst musste ich alles machen, was meine starke Mutter von mir wollte, jetzt muss ich alles machen, was meine starken Söhne von mir wollen – da wäre noch Platz für Freiheitsentwicklung."

1971, als Rabl-Stadler ins Berufsleben eingetreten ist, musste noch der Mann der Berufstätigkeit seiner Frau zustimmen. Doch auch wenn für sie die Fortschritte deutlich erkennbar sind: "Diese Einstellung, dass eine Frau pro Gremium genug ist, nervt!", sagt sie.

Als Journalistin war sie die erste Frau Österreichs, die in einer Tageszeitung eine politische Kolumne schrieb. Die Widerstände blendete sie nach Möglichkeit aus. „Ich habe kein Talent zur Frustration.“ Sich etwas zuzutrauen hält Rabl-Stadler für essentiell. Außerdem: „Wer es zustande bringt, dass beim Sonntagsessen der stille Mann, der pubertierende Sohn und die kritische Schwiegermutter an einem Tisch sitzen und sich nicht gegenseitig umbringen, der kann auch eine Abteilung führen, das ist viel weniger emotional“, sagt sie. Auch wenn sich Rabl-Stadler als Festspiel-Präsidentin zurückgezogen hat, als „klassische Pensionistin“ kann sie sich ihr Leben nicht vorstellen. „Ich habe mein ganzes Leben viel gearbeitet - aber ich arbeite das, was mir Freude macht.“

Gerade im Alter hält sie es für wichtig, Technologien zu erlernen – "sonst werdet ihr vom öffentlichen Leben ausgeschlossen". Und mit Augenzwinkern: "Wir haben es leichter als die Männer. Weil wir nie so gescheit waren, können wir zugeben, weiterlernen zu müssen."

Bildergalerie: Beste Stimmung beim OÖN-Frauentag 2023 (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/98 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Evers stv. Leiterin Leben und Gesundheit Julia Evers