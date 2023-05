Mitreißende Klänge und Humor beim „Muttertag“

Kinder lernen Gedichte, Ehemänner kaufen Blumen: Der zweite Sonntag im Mai gehört in Österreich traditionell den Müttern. Die OÖNachrichten feiern den Muttertag schon zwei Tage früher, nämlich am Freitag, 12. Mai, mit einer Kolumnen-Lesung in den Promenaden Galerien in Linz. Ab 14.15 Uhr startet die Veranstaltung bei Kaffee und Jindrak-Törtchen. Ab 15 Uhr lesen die vier Kolumnistinnen Barbara Rohrhofer, Julia Evers, Anneliese Edlinger und Christine Haiden (siehe rechts) aus ihren Texten, die regelmäßig in den OÖNachrichten veröffentlicht werden.

Von Frauen und für Frauen

Doch das ist nicht alles: Sängerin Jessie Ann de Angelo wird bekannte Melodien mit ihrem südamerikanischen Temperament verknüpfen. „Lieder, die von Frauen erzählen, von Frauen komponiert worden sind oder sich um Frauen drehen“, hat die Musikerin aus Mexiko für die OÖN-Leserinnen vorbereitet.

Um das leibliche Wohl nimmt sich die Konditorei Jindrak an und kredenzt süße Petits Fours, Kaffee wird beim OÖN-„Muttertag“ natürlich ebenso wenig fehlen. Genießen Sie zwei Stunden nur für sich, nehmen Sie gerne Ihre Mutter oder Ihre Freundin mit.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung der Reihe OÖN-Frauenzeit ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Barbara Rohrhofer : „Ungeschminkt“ beleuchtet sie seit 25 Jahren das Leben – mit Humor und ohne Scheuklappen. Zu lesen immer montags.

: „Ungeschminkt“ beleuchtet sie seit 25 Jahren das Leben – mit Humor und ohne Scheuklappen. Zu lesen immer montags. Christine Haiden : Die Journalistin und Moderatorin beleuchtet seit 2008 Besonderheiten in Politik und Gesellschaft in „Haiden am Donnerstag“.

: Die Journalistin und Moderatorin beleuchtet seit 2008 Besonderheiten in Politik und Gesellschaft in „Haiden am Donnerstag“. Julia Evers: Sie nimmt seit 2012 die Tücken des Frauen- und Familienlebens in der „Muttersprache“ mit einem Schmunzeln aufs Korn.

Sie nimmt seit 2012 die Tücken des Frauen- und Familienlebens in der „Muttersprache" mit einem Schmunzeln aufs Korn. Anneliese Edlinger: Die Redakteurin, die jahrelang über Oberösterreichs Politik berichtet hat, widmet sich jetzt samstags dem „Leben mit Stil".





