Mattersburg: Geldübergabe auf Parkplatz

Bereits vor 1992 und damit früher als bisher angenommen sollen die Malversationen mit fingierten Krediten bei der Commerzialbank begonnen haben. Das berichtete gestern der ORF mit Hinweis auf ein Einvernahmeprotokoll mit einem Geständnis des Ex-Bankchefs Martin Pucher vom 30. Juli.

Zu den Geschädigten zählten auch seine Töchter, die ein Firmenkonto gehabt hätten. "Das waren 800.000 Euro, und auch dieses Geld ist weg", sagte Pucher.

Vor 1992 gehörte die Commerzialbank noch zu Raiffeisen. Damals habe es höchstens ganz einzelne Fake-Kredite gegeben, später sei es um zig Millionen für den SV Mattersburg gegangen und um Bargeld für Kreditnehmer, gab Pucher zu Protokoll. Die Kreditnehmer hätten das Geld für deren marode Betriebe verwendet, wo dann wiederum Rechnungen fingiert worden seien. Die Bank habe damit frühere Kredite selbst nicht verloren.

Er habe grob geschätzt 40 Millionen Euro seit 1992 unrechtmäßig entnommen, so Pucher. Dieses Geld sei zur Gänze an den Fußballverein SV Mattersburg geflossen. Pucher habe erklärt, es handle sich um Sponsorgelder. Die Geldübergaben hätten in der Bank, aber auch bei ihm daheim, in der Firma oder auch auf einem Parkplatz stattgefunden. Pucher belastet auch seine ehemalige Stellvertreterin in der Bank, Franziska K. Sie hätte Geldbeträge teilweise selbst in die Hand bekommen und Verschleierungshandlungen getätigt, so Pucher.

"Ich bin am Ende, es tut mir extrem leid. Ich kann nur alle Geschädigten um Verzeihung bitten", soll Pucher bei seiner Vernehmung gesagt haben. Er habe immer gehofft, die Bank durch Patentrechte auf Energiegewinnung aus Abfall zu retten. Konkurs anzumelden, dazu sei er zu egoistisch gewesen.

Ex-Aufsichtsrat im Visier

Vorwürfe wurden gestern auch gegen einen Unternehmer aus dem Bezirk Mattersburg laut. Der Ex-Aufsichtsrat der Bank und Geschäftspartner Puchers soll Rechnungen für Personen ausgestellt haben, ohne Leistungen erbracht zu haben, berichtete der ORF. Beispielsweise sollen Baustellen "erfunden" worden sein.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mattersburg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.