Maskenskandal: Handel ist verärgert über eine mögliche Täuschung

"Knietief in chinesischen Masken gewatet" sei er bei der Hausdurchsuchung, wurde ein Polizist im Ö1-Mittagsjournal zitiert, der auf dem Firmengelände der Hygiene Austria in Wiener Neudorf am Dienstagabend bei der Großrazzia war. Die Masken seien möglicherweise bereits mit dem Aufdruck "Hygiene Austria" aus China geliefert und bloß umetikettiert worden, lautet der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.