Firmen, Städte, Gemeinden: So digital ist Oberösterreich

Jedes Jahr im Herbst listen die OÖNachrichten Oberösterreichs 250 umsatzstärkste Unternehmen. Im Internet ist deren technische Präsenz nach wie vor ausbaufähig. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Wiener Agentur Otago. Diese hat zum neunten Mal den Internetauftritt der Betriebe und ihre Seitengeschwindigkeiten analysiert. Erneut kamen auch die größten Gemeinden bzw. Städte und Landeshauptstädte unter die Lupe.

Für die Bewertung zog Otago wieder Googles Analysetool "PageSpeed Insights" mit maximal 100 Zählern heran. Wer weniger als 50 Punkte hatte, verfehlte das Mindestmaß. Mit 50 bis 89 Punkten lag man im Mittelfeld, mit mehr als 90 an der Spitze.

Die auf die Ladezeiten bezogenen Kriterien von Google sind streng: Der ohne Scrollen sichtbare Inhalt einer Seite muss in weniger als einer Sekunde bereitstehen. Inhalte auf dem Desktop laden in der Regel schneller als auf mobilen Displays.

"Die Ansprüche bei den Nutzern sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Wer keine schnelle Website hat, hat einen Wettbewerbsnachteil", sagt Jan Königstätter, der Otago Ende 2013 mit Markus Inzinger gegründet hat. Königstätter sieht Oberösterreich grundsätzlich auf gutem Weg, es gebe aber Verbesserungspotenzial – vor allem beim Tempo auf dem Handy. Vier Prozent aller untersuchten Unternehmen erreichten 2023 in dieser Kategorie 90 Punkte oder mehr . Im Jahr 2022 waren es sechs Prozent gewesen.

Zu den Spitzenreitern zählten im vergangenen Jahr Austria Bau Oberösterreich, ein Zusammenschluss regionaler Baufirmen, der Lebensmittelkonzern Vivatis und der Drahthersteller hpw Metallwerk. Betriebe, die im roten Bereich liegen, werden in der Studie nicht erwähnt.

Besser schneiden die Unternehmen traditionell bei der Desktop-Seitengeschwindigkeit ab. 33 Prozent der Betriebe liegen im grünen Bereich, nach 46 Prozent im Jahr zuvor. 100 Zähler schafften Vivatis, die Spedition Transdanubia, die Ed.-Haas-Gruppe, Fuchshuber Agrarhandel sowie hpw Metallwerk.

Die Rückgänge zum Jahr 2022 liegen laut Königstätter nicht nur an den Unternehmen selbst, sondern auch an der Weiterentwicklung der technischen Geräte. Manche Smartphones und Computer zeigten Seiten schneller an als andere. Generell werde aber häufiger mobil gesurft, darauf müssten sich Firmen einstellen.

Linz ist Top-Landeshauptstadt

Bei den Gemeinden bzw. Städten hat sowohl mobil als auch in der Desktopversion Ried im Innkreis die Nase mit der vollen Punktzahl vorn. "Wie stark wer abschneidet, hängt nicht von Größe oder Einwohnerzahl ab", sagt Königstätter. Auch kleinere Gemeinden hätten gute Websites mit Bürgerservice, Veranstaltungskalender und mehr. Im Vergleich der Landeshauptstädte hat Linz die Nase vorn – in beiden Kategorien. Am unteren Ende rangieren Innsbruck (Desktop) und Sankt Pölten (mobil).

Der Otago-Chef rät, zuerst die mobile Website und dann eine Desktopversion zu entwerfen: "Es ist leichter, von klein auf groß zu erweitern." Generell empfiehlt er, Bilder online zu verkleinern, die Zahl der Zwischenschritte zu verringern sowie Inhalte optisch gezielt zu platzieren.

