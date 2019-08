Er war der Göttervater von Volkswagen

Technisches Genie, Autonarr, Patriarch, gnadenloser Perfektionist, Jahrhundert-Manager: Ferdinand Karl Piëch war schon zu Lebzeiten eine Legende. Aus Anlass seines überraschenden Todes am Sonntag, 25. August, huldigt ihm die Welt der Wirtschaft und des Automobils noch einmal in höchsten Tönen.

„Göttervater von Volkswagen“ hat ihn ein Kleinaktionär einmal genannt. Tatsächlich zollten Beschäftigte und Mitbewerber dem großen Konzernlenker nicht nur größten Respekt. Viele erstarrten vor Furcht, wenn er agierte. Dabei musste sich der gelernte Maschinenbauer lange mit eiserner Disziplin nach oben arbeiten, ehe er im Alter von 55 Jahren an die Spitze des Autokonzerns gelangen konnte. Er sollte ihn zum größten der Welt machen. Es war das Unternehmen, das sein legendärer Großvater Ferdinand Porsche, der Konstrukteur des VW-Käfers, gegründet hatte. Diese Figur war für ihn offensichtlich Triebfeder ebenso wie Hypothek.

Ferdinand Piëch, seine Frau Ursula und Paul Zeilinger, der damalige Chef des Linzer Autofrühlings im Jahr 2013 in Linz. Bild: thomas grumböck (GEPA pictures)

Piëch wurde am 17. April 1937 geboren und studierte Maschinenbau. Er startete seine Karriere 1963 bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Seinen Ruf als Konstrukteur erwarb er sich bei Audi in Ingolstadt, wo er bahnbrechende Entwicklungen anstieß, etwa die Leichtkarosserie aus Aluminium oder den Allrad-Pkw. Der Name Quattro wurde zum Synonym für eine Antriebsart, die bald bei vielen Autoproduzenten für Exklusivität und Sportlichkeit stand. 1988 übernahm Piëch die Führung von Audi und machte sie zur Konkurrenz der deutschen Premiummarken Mercedes und BMW.

1993 schaffte er den Sprung an die Spitze des Volkswagenkonzerns, und zwar in wirtschaftlich sehr schwerer Zeit. Er lenkte die Geschicke bis 2002 als Vorsitzender des Vorstands und zog dann noch länger als zehn Jahre als Aufsichtsratschef die Fäden in der Autoweltmacht. Ein Geniestreich gelang ihm dabei, als er die Übernahme von VW durch Porsche verhinderte, den Spieß umdrehte und schließlich Porsche zur zehnten Marke im VW-Konzern machte. Er galt als Meister taktischer Winkelzüge und auch als strategisches Genie. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Mitglied des VW-Aufsichtsrats, würdigte die Leistungen des Verstorbenen: „Er hat die Erfolgsgeschichte von Volkswagen maßgeblich mitgeschrieben. Wir gedenken ihm in Dankbarkeit und Hochachtung…“. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stellte fest: „Mit Ferdinand Piëch ist einer der großen Unternehmer der Bundesrepublik Deutschland verstorben. Um Volkswagen und damit um Niedersachsen hat er sich große und bleibende Verdienste erworben. Mit seinem Namen ist der Aufstieg von Volkswagen zum Weltkonzern verbunden.“

Verbindungen ins Innviertel

Natürlich geht es in den Nachrufen auch um die finale Niederlage des großen Machers. 2015 verlor er den Machtkampf gegen seinen langjährigen Schützling und kongenialen Partner, Martin Winterkorn. Der nützte dazu den mächtigen Betriebsrat und die Aktionärsvertreter Niedersachens. Piëch zog sich in den Aufsichtsrat von Porsche SE zurück, wo er damals 14,7 Prozent der Anteile hielt, und in seinen Familiensitz in Salzburg. Dort verbrachte er die letzten Jahre mit seiner Frau Ursula, einer Innviertlerin. Sein Erbe hat er in zwei Stiftungen organisiert, die seine Frau führen soll.

Ursula Piëch (63), geborene Plasser, ist gelernte Kindergärtnerin. Sie leitete den Kindergarten in Braunau-Neustadt und bewarb sich bei Marlene Piëch, einer früheren Frau des Automanagers als Gouvernante. 1984 heiratet Ferdinand sie schließlich. In der internationalen Wirtschaftswelt erregte Aufsehen, als er den Einzug seiner Frau in der Aufsichtsrat von VW ankündigte. Er trat mit seiner letzten Frau auch viel offiziell auf; unter anderem besuchte er 2013 mit ihr den Linzer Autofrühling. Die Großfamilie Piëch ist im Innviertel auch in Immobilien engagiert, vor allem in Feldkirchen bei Mattighofen. Um den Verstorbenen trauern neben der Gattin auch zwölf Kinder, die er aus vier Beziehungen hatte.