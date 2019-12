Energie AG: Mehr Umsatz, aber deutlich weniger Gewinn

Nach zwei Rekordjahren in Folge ist das Ebit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 um 57 Prozent auf 73 Millionen Euro gesunken. Das hat weniger mit dem laufenden Geschäft zu tun, sondern mit der Bewertung des Stromnetzes nach einer anderen Methode. Bilanziell ist die Netzgesellschaft mit einem negativen Ergebnis von 77 Millionen damit zwar tiefrot. Für das Geschäft und die Cash-Situation habe das keine Auswirkungen, sagt Finanzvorstand Andreas Kolar. Die Aktionäre würden ihre Mindestdividende erhalten, es werden gut 53 Millionen Euro ausgeschüttet.

Mit der vollen Integration der Stromhandelsfirma Enamo ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gesunken. Einen ähnlichen Wert strebt die Energie AG für das neue Geschäftsjahr an, das Ebit sollte wieder auf 130 Millionen Euro steigen.

Der mehrheitlich im Landesbesitz befindliche Energieversorger beschäftigt derzeit 4599 Mitarbeiter und hat vor allem im Kernbereich Energie Umsatz und Ergebnis deutlich erhöht. Im abgelaufenen Jahr sei die völlige Neuorganisation und Vereinheitlichung des Vertriebs für Strom, Gas und Telekom die größte Herausforderung gewesen. Dies, die Fokussierung auf den regionalen Aspekt und die Strompreisgarantie bis 2021 hätten dazu beigetragen, dass die Wechselrate bei Kunden der Energie AG im Vergleich zu anderen Anbietern äußerst niedrig ist, sagt Generaldirektor Werner Steinecker und verweist auf die 44 Wasserkraftwerke im Portfolio des Konzerns.

Eine große Herausforderung für die Energie AG werde der „New Green Deal“, also die Klimaschutzmaßnahmen für Europa. Derzeit seien noch zu wenige Details vereinbart, um sagen zu können, was das für die Energieversorger bedeute. Bei der Energie AG rechnet man aber damit, dass dies einen deutlichen Mehraufwand nach ziehen wird. „Wir haben aber eine Reihe von Projekte, auch in der Stromspeicherung, in der Schublade und können jederzeit mit Maßnahmen starten“, sagt Technikvorstand Stefan Stallinger