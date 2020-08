Bank Mattersburg: Wie der Vorstand Kontrollen umging

Eine Bank, in der es keine Vorstandssitzungen gegeben haben soll, in der Kreditakten nicht digitalisiert gewesen waren und in der ein Vorstandsmitglied Unterlagen blind unterschrieben haben soll: Am Wochenende berichtete der "Standard" über neue, haarsträubende Details rund um die Commerzialbank Mattersburg (CBM) und bezieht sich auf Einvernahmeprotokolle von Mitarbeitern. Demnach soll Ex-Bankchef Martin Pucher bei den Aufsichtsratssitzungen auch selbst Protokoll geführt haben.

Laut ORF sollen Pucher und die ebenfalls beschuldigte Vorständin Franziska K. seit Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Man kommunizierte ausschließlich schriftlich miteinander. 180 Millionen Euro an Krediten sollen bei der CBM fingiert gewesen sein. K. soll die Pucher-Pläne umgesetzt und das System am Laufen gehalten haben. Bei anderen Banken will die CMB Guthaben in Höhe von 427 Millionen Euro liegen gehabt haben. Dafür gab es gefälschte Saldenbestätigungen. K. ließ das Briefpapier des jeweiligen Instituts erst bei Bekannten drucken, später erledigte sie das selbst am Computer. Unterschrieben hat Pucher.

Um den richtigen Poststempel zu bekommen, wurden keine Kosten gescheut: Pucher schickte Bekannte mit dem Flugzeug durchs Land und ließ sie die Post aufgeben. 2018 flog ein Mitarbeiter des SV Mattersburg nach Innsbruck, warf die Kuverts ein und flog wieder heim. Aufenthaltsdauer: 40 Minuten. Kosten: 657,13 Euro.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat die CMB 1997, 2000 und 2002 geprüft – und dann erst wieder 2015. Das berichtet "profil". Die OeNB rechtfertigte sich mit Kapazitätsproblemen vor der Finanzkrise 2008.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mattersburg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.