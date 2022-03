Steg gewann auch ohne Neuzugang

Die US-Angreiferin, die erst im Jänner zum Titelverteidiger gewechselt war, wurde beim Play-off-Auftakt wegen einer leichten Gehirnerschütterung, die sie sich im Training zugezogen hatte, sicherheitshalber geschont. Der Klub geht davon aus, dass Cerchio dem Team im zweiten Spiel des "Best of 3" am Sonntag in der Mittelschulhalle in Linz-Kleinmünchen wieder zur Verfügung steht. Im ersten Match war Jocelyn Urias mit 19 Punkten Stegs Topscorerin.

Die Herren des UVC Weberzeile Ried unterlagen im Nachtragsspiel in Aich/Dob 0:3. Morgen empfangen sie Amstetten (19 Uhr).