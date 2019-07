"So gut wie die anderen regieren wir schon lange"

Am Samstag wählen die Grünen ihre Kandidaten für die Nationalratswahl. Über das "breite personelle Angebot" und seinen Weg zur "Grünen Volkspartei" sprach Bundessprecher und Spitzenkandidat Werner Kogler mit den OÖN.

OÖNachrichten: Sie haben die jüngsten Beschlüsse im Parlament von der Galerie aus verfolgt. Wo wären die Grünen mit an Bord gewesen?

Kogler: Ich habe vor allem die Debatte zur Parteienfinanzierung verfolgt, weil das immer mein Thema war. Die Begrenzung der Spenden von Personen und auf eine Gesamtsumme pro Jahr ist sinnvoll, aber was versäumt wurde, sind echte Einschau und Kontrolle und eine Präventivwirkung durch Strafandrohung. Das sind zwei Dinge, die wir, wenn wir ins Parlament gewählt werden, sofort angehen wollen. In Deutschland sind Haftstrafen längst üblich, dort gibt es auch kaum Verstöße.

Die Grünen bekommen keine Parteienförderung, wie finanzieren Sie den Wahlkampf?

Wir werden versuchen, über Kleinspenden ein Kampagnenbudget aufzustellen, darin haben wir jetzt ja schon Erfahrung. Und wir sind auch wieder kreditwürdig. Wie hoch das Budget ist, wird von den Spenden abhängen.

Ihr Hauptthema, Klimaschutz, ist bei allen Parteien zum Wahlkampfthema geworden. Warum braucht es überhaupt noch die Grünen im Parlament?

Erstens geht es vor allem einmal um die Veränderung von Mehrheiten in der Republik, da wollen wir ein Faktor sein. Und beim Klimaschutz sind die anderen vielleicht auf Plakaten und in Inseraten dafür, aber wir die einzigen, die sich in Wirklichkeit dafür einsetzen. Das schaue ich mir an, wer bei den wichtigen Dingen dabei ist, etwa die klimaschädigenden Subventionen innerhalb einer Legislaturperiode deutlich zu senken, da reden wir von einer Summe von vier bis fünf Milliarden Euro derzeit. Auch bei der Steuerreform hat niemand einen derart umfassenden Ökologisierungsvorschlag wie die Grünen. Und noch ein Beispiel: Inlandsflüge sind nicht kerosinbesteuert, wer mit dem Auto fährt, zahlt auf Sprit zwei Drittel Abgaben, wer sich in den Flieger setzt, zahlt genau null. Und wer sich in den Zug setzt, zahlt oft mehr als für ein Flugticket. Das ist pervers.

Gestalten können Sie nur in der Regierung. Haben Sie Selbstbewusstsein für dieses Ziel oder wäre das Selbstüberschätzung?

Unser erstes Ziel ist natürlich, wieder ins Parlament zu kommen. Mein Motto ist Zukunft, ist aus Mut gemacht, allerdings auch Demut, nicht Hochmut. Aber so gut wie die anderen regieren wir schon lange. Das haben wir in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien lange genug bewiesen. Das Problem ist ein anderes: Die ÖVP und ihre türkise schnöselhafte Truppe müsste einen sehr weiten Weg machen, dass das wieder etwas Anständiges wird. Wir werden nicht davonlaufen vor Sondierungsgesprächen, sollte es dazu kommen. Eines kann ich versprechen, dass wir in den Anliegen radikal sein werden, was daraus wird, werden wir sehen. Aber wir haben auch in der Opposition schon einiges umgesetzt.

Am Samstag fixieren die Grünen ihre Bundesliste, die Bewerber sind ein Potpourri aus Quereinsteigern, Pilz-Aussteigern, Alt-Grünen und sogar Vertretern der Piratenpartei. Wo ist da die gemeinsame Linie?

Die Linie ist die Öffnung und Verbreiterung der Grünen, das ist mein wichtigstes Vorhaben und dürfte auch Teil des jüngsten Erfolgs sein. Alle, die jetzt kandidieren, sind in ihren Biografien Grüne. Wir arbeiten für die Mehrheit der Bevölkerung, so gesehen werden wir eine Volkspartei, im politologischen Sinn. Deshalb versuche ich, die Partei neu auszurichten: anderer Auftritt, andere Sprache, damit uns viele verstehen.

Die politische Zukunft von Peter Pilz ist ungewiss – könnte er am Samstag als Überraschungskandidat auftauchen?

Pilz war nach eigenen Aussagen ein Grüner, ein hervorragender Abgeordneter, er hat aber ein anderes Projekt gestartet, ich sage dazu nichts mehr.

Sie haben bei Ihrer Kür zum Bundessprecher 2018 angekündigt, nur bis 2020 zur Verfügung zu stehen. Gilt das noch?

Seit dem Ibiza-Video ist alles anders, das ist offen. Wir haben super Leute wie Stefan Kaineder aus Oberösterreich und ich werde die Partei noch breiter aufstellen.

