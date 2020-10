Ab heute können Hausärzte Antigen-Tests anbieten

Ab heute können all jene, die Symptome spüren und sich Klarheit verschaffen wollen, ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, den Hausarzt kontaktieren. Nach vorheriger Terminabsprache kann der Betroffene bei seinem Allgemeinmediziner einen Antigen-Test machen, das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor, die Kosten trägt die Sozialversicherung.

Eine entsprechende Verordnung des Gesundheitsministeriums tritt heute in Kraft. Es obliegt den Ärzten, ob sie das Testprogramm anbieten wollen, da es freiwillig ist.

Im Gegensatz zum Frühjahr steht nun ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung. Die Testungen sollen entweder in separaten Räumen oder zu eigenen Terminen durchgeführt werden.

Bei den Antigen-Tests wird ein Nasen-Rachenabstrich genommen, das Ergebnis ist aber etwas weniger verlässlich als bei einem PCR-Test. Voraussetzung, dass der Test auch wirklich anschlägt, sind Symptome – so kann geklärt werden, ob es sich um eine Erkältung oder Covid-19 handelt. Ist das Ergebnis positiv, wird zur Sicherheit noch ein PCR-Test durchgeführt. Die günstige Schnell-Abklärung soll künftig auch bei Besuchen in Spitälern und Pflegeheimen Anwendung finden sowie an Schulen.

Heute soll auch die Verordnung hinausgehen, die regelt, wie künftig Amateursport oder auch Pfadfindertreffen coronagerecht stattfinden können. Die SPÖ empörte sich gestern darüber, dass offenbar die sechs VP-Landeshauptleute von der Bundesregierung den Verordnungsentwurf bereits am Montag um 21.50 Uhr erhalten haben sollen mit der Bitte um Rückmeldung und Prüfung. Parteipolitik werde über das Gesamtwohl gestellt, monierten die SP-Landeshauptleute Peter Kaiser und Hans Peter Doskozil.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at