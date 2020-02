25.000 Soldaten bei NATO-Missionen

Am gestrigen Jubiläumstag würdigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) die Zusammenarbeit, die die NATO mit Nicht- Mitgliedern betreibt (derzeit 21 Länder), als "integralen Teil der europäischen Sicherheitsarchitektur". Die Bundesregierung habe das Bemühen um Kooperation bei Verteidigung und Sicherheit "neuerlich festgeschrieben". Österreich hat seit 1995 rund 25.000 Soldaten an sechs NATO-geführten Missionen in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Albanien, Kosovo, Nordmazedonien und Afghanistan gestellt.

