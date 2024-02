Nach Nawalnys Tod: USA kündigen "umfangreiches Sanktionspaket" an

Es handle sich um ein "umfangreiches Sanktionspaket", das die US-Regierung am Freitag bekannt geben werde, kündigte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Dienstag in Washington an. Details zu den neuen Sanktionen nannte er zunächst nicht.

Die Maßnahme sei eine Reaktion sowohl auf den Tod Nawalnys als auch auf den seit zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die USA haben Russland bereits mit umfangreichen Sanktionen belegt.

USA fordern "vollständige Transparenz"

In einer Telefonkonferenz mit Reportern sagte Kirby, die USA drängten Russland zu "vollständiger Transparenz" darüber, wie Nawalny in einer Strafkolonie starb. Die Gefängnisverwaltung in Nordrussland hatte am Freitag mitgeteilt, dass der bekannteste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin sich im Straflager nach einem Spaziergang "unwohl gefühlt" und "fast sofort das Bewusstsein verloren habe". US-Präsident Joe Biden machte Putin für den Tod verantwortlich.

Die USA haben bereits eine Reihe von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 verhängt. "Welche Geschichte die russische Regierung der Welt auch immer erzählen will, es ist klar, dass Präsident Putin und seine Regierung für den Tod von Herrn Navalny verantwortlich sind", sagte Kirby. Die US-Botschaft in Moskau habe sich um weitere Informationen über Nawalnys Tod bemüht, "aber es ist schwierig, einen Punkt zu erreichen, an dem man sich darauf verlassen kann, was die Russen über seinen Tod sagen würden".

