Gazastreifen: Israels Armee setzt Bombardement auf Hamas fort

Kampfflugzeuge und Hubschrauber hätten in der Nacht "Terrorziele" angegriffen, darunter Tunnelschächte, Kommandozentralen und Waffenlager, teilte das israelische Militär in der Früh mit. Zudem habe eine von den Bodentruppen gesteuerte Kampfdrohne fünf Terroristen der islamistischen Hamas ins Visier genommen und ausgeschaltet.

Am Vortag hätten auch Israels Marineeinheiten "Terrorziele" der Hamas angegriffen und den Einsatz der Bodentruppen flankiert, hieß es. Zu diesen Zielen gehörten terroristische Infrastruktur, Schiffe der Hamas-Marine sowie Waffen.

Lesen Sie auch: Israels Armee setzt Angriffe auf Hamas im gesamten Gazastreifen fort

Bei einer Razzia israelischer Truppen nahe der Stadt Rafah wurden unterdessen nach Angaben von Behörden sieben Palästinenser getötet. Es habe zudem mehrere Verletzte gegeben, teilt das von der Hamas kontrollierte Innenministerium am Sonntag mit. Rafah liegt im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten.

Vertreter palästinensischer Gesundheitsbehörden erklären, mehrere Menschen seien bei nächtlichen Luftangriffen auf die ebenfalls im Süden gelegene Ortschaft Al-Kharrara in der Nähe von Khan Younis getötet worden. Bereits am Samstag hatte es Palästinensern zufolge Angriffe auf Khan Younis und Rafah mit mehreren Toten gegeben.

Lesen Sie jetzt: Schwere Kämpfe im südlichen Gazastreifen in der Nacht

Aufforderung zu Evakuierung

Das israelische Militär fordert die Palästinenser im Süden des Gazastreifens auf, bestimmte Regionen im Großraum der Stadt Khan Younis zu verlassen. Die Evakuierungsanordnung betrifft rund ein halbes Dutzend Gebiete, wie aus der Aufforderung des Militärs auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) am Sonntag hervorgeht. Die Bevölkerung solle sich in bekannte Schutzeinrichtungen für Flüchtlinge westlich der Stadt begeben, heißt es. Auch weiter nach Süden in Richtung Rafah wurden die Palästinenser in der Mitteilung geschickt.

Weitere Ausländer und Doppelstaatler verlassen Gazastreifen

Die Ausreisen von Ausländern und Palästinensern mit zweitem Pass aus dem Gazastreifen gehen indes weiter. Mehr als 600 von ihnen sollten den Grenzübergang Rafah am Sonntag überqueren und nach Ägypten einreisen. Das ging aus einer am Sonntag veröffentlichten Liste der Grenzbehörde auf palästinensischer Seite hervor.

Darunter waren mehr als 300 Landsleute aus den USA und Kanada sowie mehrere Deutsche, Norweger, Griechen, Türken und Philippiner. Österreicherinnen und Österreicher waren keine dabei.

Seit Ablauf der Feuerpause am Freitag sei der Grenzübergang für fast 900 Ausländer und Doppelstaatler geöffnet worden, teilte das UNO-Nothilfebüro OCHA in der Nacht auf Sonntag mit. Zudem hätten 13 Verletzte mit ihren Begleitern den Gazastreifen verlassen.

Im Süden des Gazastreifens haben Hunderttausende Menschen Schutz gesucht, die vor Angriffen im Norden geflohen waren. Am Freitag in der Früh ging eine vorübergehende Waffenruhe zu Ende. Israel hat sich die Vernichtung der Hamas zum Ziel gesetzt, nachdem die radikal-islamische Organisation am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet hatte. Eine Stellungnahme zu den jüngsten Berichten lag zunächst nicht vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper