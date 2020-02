Die Vorwahlen der US-Demokraten

Die Demokraten wählen ihren Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahlen bei innerparteilichen Vorwahlen. Insgesamt werden in den 50 US-Bundesstaaten rund 80 Prozent der jeweiligen Parteitagsdelegierten bei "Primaries" gewählt.

Die ersten Primaries finden traditionell in dem Neuengland-Staat New Hampshire statt, in diesem Jahr am 11. Februar. Die verbleibenden 20 Prozent gehen aus lokalen Parteiversammlungen hervor, die "Caucuses" heißen. Im Unterschied zur klassischen "Primary", bei der die Wähler in Wahllokalen ihre Stimme abgeben, verlangt ein "Caucus" physische Präsenz sowie aktive Teilnahme. Hier macht heute Iowa den Auftakt.

Nicht die Zahl der Delegierten macht die ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire so wichtig, sondern der atmosphärische Einfluss auf die nachfolgenden Entscheidungen.

Entscheidender Super-Dienstag

Über Nacht kann ein Kandidat USA-weit bekannt werden oder aus dem Rennen ausscheiden. Es folgen die ersten Vorwahlen im Westen in Nevada (22. Februar) sowie im Süden in South Carolina (29. Februar). Vier Tage später wird am sogenannten Super-Dienstag in siebzehn Bundesstaaten sowie im Ausland gewählt. An diesem Super-Dienstag geht es um 40 Prozent der Delegierten.

Gewöhnlich hat sich das Feld zu diesem Zeitpunkt so weit gelichtet, dass ein Spitzenreiter feststeht. In seltenen Fällen geht es weiter bis zum Ende, das heuer die Caucuses am 6. Juni auf den Jungferninseln sein werden.

Wer die erforderliche Mehrheit der Delegiertenstimmen hat, wird dann auf dem Krönungsparteitag von 13. bis 16. Juli in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin als Kandidat gekürt.

Der weitere Wahlkalender

24. bis 27. August: Parteitag der Republikaner in Charlotte, North Carolina, mit offizieller Wahl des Präsidentschaftskandidaten. Dieser steht mit Donald Trump schon jetzt so gut wie fest.

29. September: Erste Präsidentschaftsdebatte an der University of Notre Dame, Indiana.

7. Oktober: Vizepräsidentendebatte an der University of Utah in Salt Lake City, Utah.

15. Oktober: Zweite Präsidentschaftsdebatte an der University Michigan in Ann Arbor, Michigan.

22. Oktober: Dritte Präsidentschaftsdebatte an der Belmont University in Nashville, Tennessee.

3. November: Präsidentschafts-, Kongress-, Gouverneurswahlen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.