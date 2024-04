Schüsse in finnischer Schule: Minderjähriger Täter festgenommen

Bei Schüssen in einer finnischen Schule sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der finnischen Polizei gab es zumindest drei Verletzte bei der Bluttat in der Früh in Vantaa.

Demnach wurde ein minderjähriger Verdächtiger festgenommen, der in der Viertola Volksschule das Feuer eröffnet haben soll. Die finnische Polizei betonte, bei den drei Verletzten handle es sich allesamt um Kinder. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach 9.30 Uhr MESZ sagte der Schuldirektor Sari Laasila, dass die unmittelbare Gefahr vorbei sei.

Die Polizei hatte zuvor Anrainer aufgerufen, im Haus zu bleiben und sich von Türen fernzuhalten. "Die Tür sollte Fremden nicht geöffnet werden", hieß es in einem Statement. Schauplatz der Schüsse war die Viertola Volksschule in Vantaa. Vantaa liegt unmittelbar nördlich von Helsinki und gehört zum Großraum der Hauptstadt. Es ist mit mehr als 242.000 Einwohnern die viertgrößte Gemeinde Finnlands. In die Viertola-Schule gehen rund 800 Kinder der ersten bis neunten Klasse.

