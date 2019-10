Der US-Präsident konnte es kaum abwarten, vor die Kameras zu treten. Noch bevor dem Pentagon die abschließenden Ergebnisse der DNA-Proben vorlagen, die den Tod des illustren Terrorführers bestätigten, kündigte Donald Trump am Samstagabend "etwas Großes" an. In Windeseile verbreiteten sich Spekulationen über einen geheimen US-Einsatz gegen IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi in der syrischen Provinz Idlib.

"Er starb wie ein Hund, wie ein Feigling", verkündete Trump am Sonntagmorgen dann offiziell den Tod des Mannes, der als Architekt des Islamischen Staats und dessen überaus grausamer Taktiken galt. Baghdadi sei in dem von US-Spezialeinheiten gestürmten Versteck mit drei seiner Kinder in einen unterirdischen Tunnel geflüchtet. "Er wimmerte und weinte und schrie die ganze Zeit." Am Ende habe er sich mit einer Sprengstoffweste in die Luft gejagt und seine Kinder mit in den Tod gerissen.

Trump beschrieb genau, was er am Samstag vom Lageraum des Weißen Hauses aus zusammen mit Vizepräsident Mike Pence, Außenminister Mike Pompeo und anderen in Echtzeit via Video-Stream verfolgt hatte. Alles sei so klar wie bei einem Film zu sehen gewesen, bewunderte der US-Präsident die Fähigkeiten seiner Streitkräfte.

Das Gefährlichste sei die Anreise der acht Helikopter durch den Luftraum gewesen, der von der Türkei oder Russland kontrolliert werde. Beide Staaten hätten "wunderbar" kooperiert. Trump dankte auch den Kurden und den Irakern, die wichtige Hinweise für die Operation gegeben hätten.

Die Sondereinheiten hätten sich durch Sprengungen Zugang zu der Anlage verschafft, in der sich Baghdadi versteckt habe. Sie hätten ihn am Ende eines Tunnels gestellt. Der Präsident sagte, alle US-Soldaten seien unverletzt zurückgekehrt. Neben dem IS-Führer seien mehrere Begleiter getötet worden. Ein mobiles Labor habe anhand der Überreste Baghdadis dessen Identität identifiziert.

Für Trump ist der Einsatz eine Bestätigung seiner Politik in Syrien, die nach dem angekündigten Rückzug der US-Truppen heftig kritisiert worden war. Der republikanische Abgeordnete Michael Waltz, der selbst in einer Spezialeinheit gedient hatte, warnte davor, die falschen Rückschlüsse zu ziehen. "Wir konnten nur zuschlagen, weil wir Streitkräfte in der Region hatten."

Geheimhaltung gerechtfertigt

Unabhängige Experten wie Jennifer Cafarella vom Institute for the Study of War in Washington widersprechen der Einschätzung des Präsidenten, den IS "zu 100 Prozent ausgelöscht" zu haben. "Leider bedeutet das Töten von Führern nicht das Ende terroristischer Organisationen. Nachdem wir Bin Laden getötet hatten, machte Al-Kaida weiter und expandierte."

Trump rechtfertigte die ungewöhnliche Geheimhaltung des Einsatzes gegenüber den Geheimdienst-Ausschüssen im Kongress und Speakerin Nancy Pelosi als "Vorsichtsmaßnahme". Washington sei ein chronisch indiskreter Ort geworden. Er habe damit das Leben der Soldaten schützen wollen. Pelosi wertete den Tod des IS-Führers als "bedeutsam". Dies bedeute jedoch nicht das Ende der terroristischen Gefahr.

Der selbsternannte Kalif

Über Abu Bakr al-Baghdadi ist wenig bekannt; selbst für seine Anhänger blieb der IS-Anführer stets ein Phantom. Für tot erklärt wurde er schon häufiger.

Soweit bekannt, trat der 48-Jährige nur einmal in der Öffentlichkeit auf: Anfang Juli 2014 rief er von der Kanzel der Al-Nuri-Moschee in Mossul ein „Kalifat“ in Syrien und dem Irak aus.

1971 in Samarra (Irak) als Sohn einer armen Familie unter dem Namen Ibrahim Awad al-Badri geboren, begeisterte er sich als Bub für Fußball und träumte davon, Anwalt oder Soldat zu werden. Mangelhafte Noten und schlechte Augen verhinderten beides. So studierte er Theologie, bevor er nach der US-Invasion 2003 in den Untergrund ging.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.