Nach dem schweren Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol, bei dem sieben Menschen zwischen 20 und 25 Jahren ihr Leben verloren haben, bleibt der 27-jährige Autofahrer, der in der Nacht auf Sonntag mit fast zwei Promille Alkohol hinter dem Steuer gesessen war, weiter in Haft. Diese Entscheidung ergebe sich aus der Schwere des Unfalls. Wie berichtet drohen dem Einheimischen bis zu 18 Jahre Haft.