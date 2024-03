Bus stürzt von Brücke: Mindestens 45 Tote in Südafrika

Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 45 Menschen getötet worden. Der Bus sei von einer Brücke gestürzt, teilte am Donnerstag das Transportministerium mit. Der Bus sei rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt und dann am Grund einer Schlucht zerschellt.

Erst am Mittwoch war es zu einem schrecklichen Busunfall mit 5 Toten in Deutschland gekommen: Unglück mit Flixbus: 5 Tote und mehr als 20 Verletzte

Unglück mit Flixbus: 5 Tote und mehr als 20 Verletzte Und vor wenigen Tagen kam es zum Urteil für einen übermüdeten Fahrer - eine junge Oberösterreicherin war gestorben: Musikerin (19) aus Weibern bei Busunfall getötet: Übermüdeter Chauffeur wurde verurteilt

Der Bus war den Angaben zufolge "offenbar" vom Nachbarland Botswana nach Moria im Norden von Südafrika unterwegs. Es habe "mindestens 45 Tote und einen Schwerverletzten" gegeben.

Aus dem Nachbarland Botswana soll der Bus nach Südafrika gekommen sein:

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

