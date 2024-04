Bandenkriege in Stuttgart: 64 Festnahmen nach Waffen und Drogenfunden

Bei mehreren Durchsuchungen wurden unter anderem Waffen und Drogen in erheblichen Mengen beschlagnahmt, teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Freitag mit. In den vergangenen Monaten sei die Polizeipräsenz in den betroffenen Gebieten erhöht worden - alleine in den vergangenen vier Wochen seien mehr als tausend Menschen und rund 500 Fahrzeuge kontrolliert worden.

Dabei seien über 20 Verstöße ohne Bezug zum Bandenkrieg festgestellt worden, teilten die Ermittler weiter mit. Zudem seien nach einem Raub vier Verdächtige mit Bezüge zu den rivalisierenden Gruppen festgenommen worden.

Schüsse in Lokalen

Ermittler beobachten die bewaffneten Bandenauseinandersetzungen im Raum Stuttgart seit Sommer 2022. Die verfeindeten Gruppierungen sind mutmaßlich in kriminelle Aktivitäten verwickelt. Es gab zahlreiche gewalttätige Zwischenfälle, darunter mehrfach Schüsse rund um Lokale.

Einige Fälle beschäftigten bereits die Gerichte. Im März wurden zuletzt zwei Männer wegen Schüssen auf eine Shishabar zu Haftstrafen verurteilt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper