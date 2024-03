Auto fuhr in Stettin in Polen in Menschenmenge: 17 Verletzte

Laut Provinzgouverneur Adam Rudawski fuhr der Fahrer am Freitag im Zentrum der Stadt in eine Gruppe von Passanten, die an einer Kreuzung eine Straße überquerten.

Zwei der Verletzten schwebten demnach in Lebensgefahr. Dem Gouverneur zufolge ergriff der Fahrer zunächst die Flucht, wurde jedoch kurz darauf festgenommen.

Die Hintergründe des Vorfalles waren zunächst unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

