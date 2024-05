14 Tote bei Feuer in Wohnhaus in Hanoi

Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer war in der Nacht (Ortszeit) in einer engen Gasse im geschäftigen Viertel Cau Giay aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Das betroffene Gebäude bestand der Zeitung "VnExpress" zufolge aus zwei Blöcken mit je zwei und drei Stockwerken. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 24 Menschen in dem Haus, darunter 17, die dort Zimmer gemietet hatten. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen nach etwa einer Stunde unter Kontrolle.

In Vietnam kommt es häufig zu tödlichen Bränden, da oft keine Rauchmelder oder Feuerlöscher installiert sind. Im vergangenen Jahr waren bei einer der schlimmsten Brandkatastrophen in der Geschichte des Landes 56 Menschen in einem Wohnhaus in Hanoi ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden.

