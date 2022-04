Fast scheint es, als wollten die Designer all die Farbenfreude, die sie so lange unterdrückt hielten, nun auf einen Schlag freisetzen. „Dopamine Dressing“ – also knallige Töne, die Glücksgefühle auslösen sollen – ist der Modetrend dieses Frühlings. Neben Pink und Rot, Orange und Gelb steht dabei vor allem eine Farbe im Zentrum: Grün. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass diese Farbe wie keine andere für Hoffnung steht, für Aufbruch und bessere Zeiten. Li Edelkoort, eine der einflussreichsten Trendforscherinnen der Welt, hat sie sogar zur wichtigsten Farbe des Jahrzehnts erklärt.

Gemustert: Modeschöpfer Valentino präsentierte elegante Kurzmäntel auf dem Laufsteg. Bild: Valentino

Royal-Grün: Prinzessin Alexia aus den Niederlanden ganz in Grün mit ihrer Mutter Maxima Bild: AFP/Sem van der Wal

Kate strahlt in Grün (trotz Regen): Die britische Herzogin liebt die Farbe. Das Bild entstand vor Kurzem auf ihrer Reise mit Ehemann Prinz William durch die Karibik. Bild: APA/Chandan Khanna

Luxus-Handtaschen

In der Modewelt kommt Grün gerade erst so richtig an – zu verdanken ist das vor allem dem Luxuslabel Bottega Veneta und seinen Handtaschen in „Parakeet“, einem künstlich anmutenden Grünton, den die Stars lieben – Stilikone Victoria Beckham kombiniert die Tasche etwa zum dunkelblauen Hosenanzug.

Doch egal ob kleiner Farbtupfer oder All-over-Look, ob dunkel oder hell, Neon oder Salbei: Grün macht gute Laune – und genau die brauchen wir jetzt.

Gelbgrün: Für unbeschwerte Tage: Luftiges Trägerkleid in einem sehr hellen Grünton von Zara Bild: Zara

Günstiger und genauso auffällig: Halskette von H & M um 39,99 Euro Bild: H&M

Zottelgrün: Jacke designt von Iris Apfel für H & M um 99 Euro Bild: H&M

Das Must-have der Stars bei den Fashion Weeks: eine froschgrüne Tasche von Bottega Veneta (ca. 2700 Euro) Bild: Bottega Veneta