WLAN deaktiviert: 16-Jähriger bedrohte seine Mutter mit Messer

Die 46-Jährige wollte zunächst, dass ihr Sohn mit seinem Shooter-Spiel aufhört, weil er dabei aggressiv geworden war. Als sie den Internetzugang lahmlegte, griff der Bursche in der Küche nach einem Messer und bedrohte seine Mutter und seine Schwester, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten. Der 16-Jährige forderte die Aktivierung des WLAN, warf Gegenstände vom Balkon und zerschlug die Armbanduhr seiner Mutter. Zudem stach er mit dem Messer in einen Couchtisch und eine Zimmertür.

Als die Polizei eintraf, beruhigte sich der Jugendliche nicht und wurde daher festgenommen. Eine Wegweisung sowie ein Betretungsverbot wurden ebenfalls ausgesprochen.

