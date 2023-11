Wegen Geldproblemen: Frau erfand Überfall in Kärnten

Eine 36-jährige Slowenin hat Anfang August einen Raubüberfall bei der Polizei in Kärnten angezeigt - nun stellte sich heraus, dass der Überfall erfunden war. Die Frau hatte angegeben, bei einer Bank in Klagenfurt eine vierstellige Geldsumme abgehoben zu haben. Nachdem sie weggefahren sei und Kilometer weiter mit dem Auto kurz angehalten hätte, sei es zum Überfall gekommen. Als Grund für die falsche Anzeige gab die Frau Geldprobleme an, teilte die Polizei mit.

